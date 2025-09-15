Tragedia nello sci italiano, Matteo Franzoso muore a 25 anni dopo un grave incidente sulle Ande cilene

Un dramma ha scosso profondamente il mondo dello sci italiano. Matteo Franzoso, giovane talento della nazionale di discesa libera, è morto a Santiago del Cile a soli 25 anni, due giorni dopo un grave incidente durante un allenamento sulle piste delle Ande. La caduta, avvenuta sulla pista di La Parva, a circa 50 chilometri dalla capitale cilena, gli ha provocato un trauma cranico e un edema cerebrale dai quali non si è ripreso. Franzoso avrebbe compiuto 26 anni il 16 settembre.

MATTEO FRANZOSO AVEVA INIZIATO SULLE PISTE DELLO SCI CLUB DI SESTRIERE

Il giovane azzurro, cresciuto sciisticamente allo Sci Club Sestriere e tesserato per le Fiamme Gialle, stava affrontando un salto di allenamento quando è stato sbalzato in avanti, oltrepassando due file di reti di protezione, e ha urtato una staccionata posta a 6-7 metri fuori dal tracciato. Subito soccorso tramite elicottero e trasportato in terapia intensiva, è stato intubato e indotto al coma farmacologico. Nonostante gli sforzi dei medici e la vicinanza della famiglia arrivata dall’Italia, il suo corpo non ha retto alle lesioni subite. Franzoso era noto per il suo carattere solare e gentile e faceva parte del gruppo di velocisti italiani impegnati in sessioni di allenamento insieme a compagni come Dominik Paris, Casse, Schieder e Innerhofer. La notizia della sua scomparsa ha riportato dolore e interrogativi sul tema della sicurezza delle piste, soprattutto dopo gli incidenti mortali di Matilde Lorenzi nel 2024 e Marco Degli Uomini nel 2025. Alessandro Garrone, vicepresidente ERG e presidente dello Sci Club Sestriere, ha sottolineato la necessità urgente di rivedere le norme di sicurezza, anche per le piste di allenamento, che devono essere adeguate alle velocità raggiunte dagli atleti nelle discipline veloci.



