Tragedia nello sci italiano, Matteo Franzoso muore a 25 anni dopo un grave incidente sulle Ande cilene
15 settembre 2025, ore 21:15
Il giovane azzurro delle Fiamme Gialle era in coma farmacologico dopo una caduta in Cile in allenamento. Avrebbe compiuto 26 anni il 16 settembre
Un dramma ha scosso profondamente il mondo dello sci italiano. Matteo Franzoso, giovane talento della nazionale di discesa libera, è morto a Santiago del Cile a soli 25 anni, due giorni dopo un grave incidente durante un allenamento sulle piste delle Ande. La caduta, avvenuta sulla pista di La Parva, a circa 50 chilometri dalla capitale cilena, gli ha provocato un trauma cranico e un edema cerebrale dai quali non si è ripreso. Franzoso avrebbe compiuto 26 anni il 16 settembre.
MATTEO FRANZOSO AVEVA INIZIATO SULLE PISTE DELLO SCI CLUB DI SESTRIERE
Il giovane azzurro, cresciuto sciisticamente allo Sci Club Sestriere e tesserato per le Fiamme Gialle, stava affrontando un salto di allenamento quando è stato sbalzato in avanti, oltrepassando due file di reti di protezione, e ha urtato una staccionata posta a 6-7 metri fuori dal tracciato. Subito soccorso tramite elicottero e trasportato in terapia intensiva, è stato intubato e indotto al coma farmacologico. Nonostante gli sforzi dei medici e la vicinanza della famiglia arrivata dall’Italia, il suo corpo non ha retto alle lesioni subite. Franzoso era noto per il suo carattere solare e gentile e faceva parte del gruppo di velocisti italiani impegnati in sessioni di allenamento insieme a compagni come Dominik Paris, Casse, Schieder e Innerhofer. La notizia della sua scomparsa ha riportato dolore e interrogativi sul tema della sicurezza delle piste, soprattutto dopo gli incidenti mortali di Matilde Lorenzi nel 2024 e Marco Degli Uomini nel 2025. Alessandro Garrone, vicepresidente ERG e presidente dello Sci Club Sestriere, ha sottolineato la necessità urgente di rivedere le norme di sicurezza, anche per le piste di allenamento, che devono essere adeguate alle velocità raggiunte dagli atleti nelle discipline veloci.
LA CARRIERA DI FRANZOSO DAI MONDIALI DI NARVIK ALL'ULTIMA GARA IN COPPA DEL MONDO A MARZO IN NORVEGIA
Franzoso vanta una carriera di grande talento. Quarto ai Mondiali junior di Narvik nel 2020, aveva esordito in Coppa Europa nel dicembre 2017 e ottenuto la sua unica vittoria nel circuito nel superG di Zinal nel 2021. Nella stessa stagione aveva fatto il suo debutto in Coppa del Mondo, partecipando a 17 gare tra superG e discese. Il suo miglior risultato nel circuito maggiore è stato un 28° posto nel superG di Cortina d’Ampezzo nel gennaio 2023, mentre nello stesso anno aveva conquistato il titolo italiano nella combinata. La sua ultima gara in Coppa del Mondo risale a marzo 2025 a Kvitfjell, in Norvegia.
IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE DELLA FISI
Flavio Roda, presidente della FISI, ha espresso il cordoglio della federazione, ribadendo la necessità di supporto agli atleti e tecnici e il massimo rispetto per la famiglia di Franzoso. La sua morte, così come quelle dei giovani atleti precedenti, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nello sci, ricordando a tutti quanto le velocità e le condizioni delle piste richiedano controlli rigorosi e costanti per prevenire tragedie simili.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Tommaso Angelini
Ripartono le coppe europee, tutte da seguire su RTL 102.5 e su SkySport
Per la seconda stagione consecutiva RTL 102.5 ha acquisito i diritti per le partite delle quattro squadre italiane in Champions e della Roma in Europa League. E le coppe europee sono tutte su Skysport, che trasmetterà live ben 527 incontri.