Tragedia sfiorata a Roma per il temponamento di due tram su via Prenestina, dieci feriti

Un tamponamento tra due tram su via Prenestina a Roma ha provocato dieci feriti, non gravi, e molta paura. Tre in codice giallo, 7 in codice verde. I motivi dell’incidente sono in corso d’accertamento. Il tamponamento è avvenuto all'altezza via Erasmo Gattamelata. La polizia locale che ha messo in sicurezza l'area, con chiusura temporanea della sede tranviaria.

Il servizio tranviario lungo via Prenestina è tornato regolare intorno alle 9.30 dopo che il tamponamento, senza gravi conseguenze, aveva limitato la circolazione delle linee 5, 14 e 19". Nel corso della parziale interruzione, iniziata intorno alle 8, la porzione di linea interessata è stata svolta con autobus". I tecnici Atac sono intervenuti "per risolvere nel minor tempo possibile la limitazione del servizio".



