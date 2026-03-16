Tragedia sfiorata a Roma per il temponamento di due tram su via Prenestina, dieci feriti

16 marzo 2026, ore 12:30
L'incidente stamattina alle 8, ha limitato per circa due ore la circolazione delle linee 5, 14 e 19, in corso gli accertamenti per charire i motivi della collisione
Un tamponamento tra due tram su via Prenestina a Roma ha provocato dieci feriti, non gravi, e molta paura. Tre in codice giallo, 7 in codice verde. I motivi dell’incidente sono in corso d’accertamento. Il tamponamento è avvenuto all'altezza via Erasmo Gattamelata. La polizia locale che ha messo in sicurezza l'area, con chiusura temporanea della sede tranviaria.
Il servizio tranviario lungo via Prenestina è tornato regolare intorno alle 9.30 dopo che il tamponamento, senza gravi conseguenze, aveva limitato la circolazione delle linee 5, 14 e 19". Nel corso della parziale interruzione, iniziata intorno alle 8, la porzione di linea interessata è stata svolta con autobus". I tecnici Atac sono intervenuti "per risolvere nel minor tempo possibile la limitazione del servizio".
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