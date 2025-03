Tragico incidente stradale nel siracusano. Il bilancio è di tre morti e cinque feriti, alcuni dei quali in gravissime condizioni

L'impatto è stato così forte da sventrare il tettuccio del minivan a 9 posti. Nello scontro frontale con un furgone sono morte tre persone e altre 5 sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave. Il terribile incidente stradale si è verificato lungo la statale 194 'Ragusana'. Per cause ancora da accertare, al chilometro 19, in territorio di Carlentini (Siracusa) l'autocarro e il van si sono scontrati frontalmente. I vigili del fuoco hanno estratto le vittime dalle lamiere, i feriti più gravi sono stati trasportati con l'elisoccorso in ospedale. La statale è da anni teatro di tantissime stragi. I carabinieri stanno ascoltando alcune persone, tra cui i feriti che hanno avuto delle conseguenze meno gravi, ma ci sono anche altri testimoni che hanno assistito all'incidente.

STRADA CHIUSA

Per consentire il soccorso delle vittime la "Ragusana" è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni e la circolazione è stata momentaneamente indirizzata sulla viabilità locale.

LE VITTIME

A perdere la vita nel tragico incidente braccianti agricoli di Adrano, in provincia di Catania. Le vittime sono un sessantenne ed un sessantunenne, dipendenti di un’impresa del Catanese specializzata nella raccolta degli agrumi, che sono deceduti poco dopo l’impatto tra il van su cui viaggiavano ed un furgone cassonato ed un 18enne, deceduto durante il trasporto in ambulanza in ospedale. Il giovane solo da una settimana aveva iniziato a lavorare in quest’azienda.