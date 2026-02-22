Trapianto fallito a Napoli, incompleta la cartella clinica del piccolo Domenico fornita dal Monaldi alla famiglia

Proseguono al Monaldi le attività investigative dei carabinieri del Nas sulla morte del piccolo Domenico. I militari sono tornati stamane nell'ospedale partenopeo nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla procura di Napoli dopo aver proceduto ieri alla notifica degli avvisi di garanzia ai sei medici e paramedici indagati, con il sequestro dei loro cellulari. "Dalla cartella clinica di Domenico che ci ha inviato il Monaldi manca il diario di perfusione, ossia il tracciato della circolazione extracorporea che dimostrerebbe il momento esatto in cui il 23 dicembre al bambino è stato tolto il suo cuore, prima di impiantare quello danneggiato trasportato da Bolzano", ha fatto sapere l'avvocato Francesco Petruzzi, difensore della famiglia del piccolo di due anni e 4 mesi morto ieri. Domani la mamma del bambino Patrizia Mercolini, avvierà una raccolta fondi, primo passo per la nascita della fondazione intitolata a Domenico che avrà come obiettivo quello di aiutare bambini in difficoltà. Non è stata ancora fissata la data dei funerali che dovrebbero tenersi nella Cattedrale di Nola.