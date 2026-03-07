Trump, abbiamo distrutto 42 navi iraniane in tre giorni

Trump, abbiamo distrutto 42 navi iraniane in tre giorni

Trump, abbiamo distrutto 42 navi iraniane in tre giorni Photo Credit: Ansa: Samuel Corum / Pool

Redazione Web

07 marzo 2026, ore 17:40

Abbiamo fatto un favore al mondo ad attaccare il regime, ha aggiunto il presidente Usa

"Abbiamo distrutto 42 navi iraniane in tre giorni neutralizzato l’aeronautica e interrotto le loro comunicazioni". Così Trump, dopo avere annunciato un allargamento dei raid a nuovi bersagli. "Abbiamo fatto un favore al mondo attaccando il regime che era vicino a ottenere l’arma nucleare", ha aggiunto il capo della Casa Bianca, atteso alla base Usa di Dover, nel Delaware, per accogliere le salme di soldati american uccisi nella guerra contro il regime. Dopo le scuse del Presidente iranaino Pezeshkian ai Paesi del Golfo, colpiti dalla rappresaglia in corso, la magistratura iraniana ha affermato: “Alcuni Paesi della regione si sono messi a disposizione del nemico abbiamo le prove”. Prosegue il lancio di droni e missili da parte di Teheran sul territorio israeliano, le sirene hanno risuonato a Tel Aviv e Gerusalemme. Forti esplosioni in una base Usa in Bahrein, negli Emirati e in Qatar. Entro le prossime 24 ore si riunirà il consiglio egli esperti iraniano per eleggere la nuova Guida suprema dopo l’uccisione di Khamenei.


Argomenti

Golfo Persico
guerra
Iran
Trump
Usa

Choc in Francia: incriminato un 79enne per avere violentato decine di minorenni, per lui accuse anche di omicidio di madre e zia

Choc in Francia: incriminato un 79enne per avere violentato decine di minorenni, per lui accuse anche di omicidio di madre e zia

Jacques Leveugle, ex insegnante avrebbe abusato di 89 minorenni in cinquant'anni. Oggi ha quasi 80 anni ed ha confessato anche di avere ucciso la madre e la zia, negli anni '70 e '90 nel secolo scorso

Dallo sport un messaggio di pace e serenità, così Mattarella alla vigilia dell’apertura ufficiale di Milano Cortina

Dallo sport un messaggio di pace e serenità, così Mattarella alla vigilia dell’apertura ufficiale di Milano Cortina

Il Presidente della Repubblica ha incontrato gli azzurri al villaggio olimpico

Bertolaso: "i feriti riverati a Milano del rogo di Crans Montana tutti fuori pericolo di vita"

Bertolaso: "i feriti riverati a Milano del rogo di Crans Montana tutti fuori pericolo di vita"

Completato il trasferimento dei feriti al reparto grandi ustioni del Niguarda, in Svizzera controlli su molti esercizi, inteerventi su tre bar della zona