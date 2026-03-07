Trump, abbiamo distrutto 42 navi iraniane in tre giorni

"Abbiamo distrutto 42 navi iraniane in tre giorni neutralizzato l’aeronautica e interrotto le loro comunicazioni". Così Trump, dopo avere annunciato un allargamento dei raid a nuovi bersagli. "Abbiamo fatto un favore al mondo attaccando il regime che era vicino a ottenere l’arma nucleare", ha aggiunto il capo della Casa Bianca, atteso alla base Usa di Dover, nel Delaware, per accogliere le salme di soldati american uccisi nella guerra contro il regime. Dopo le scuse del Presidente iranaino Pezeshkian ai Paesi del Golfo, colpiti dalla rappresaglia in corso, la magistratura iraniana ha affermato: “Alcuni Paesi della regione si sono messi a disposizione del nemico abbiamo le prove”. Prosegue il lancio di droni e missili da parte di Teheran sul territorio israeliano, le sirene hanno risuonato a Tel Aviv e Gerusalemme. Forti esplosioni in una base Usa in Bahrein, negli Emirati e in Qatar. Entro le prossime 24 ore si riunirà il consiglio egli esperti iraniano per eleggere la nuova Guida suprema dopo l’uccisione di Khamenei.



