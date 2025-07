Trump, Hamas non voleva arrivare a un accordo per una tregua a Gaza

All’indomani delle fallite trattative per arriavre a una tregua a Gaza, Trump ha affronatto l’argomento prima di partire per la Scozia. "Hamas non voleva davvero fare un accordo, penso che l’organizzazione sarà braccata" ha detto il presidente degli Stati Uniti che, in merito al riconoscimento dello Stato della Palestina annunciato dalla Francia, ha aggiunto: “Macron è una brava persona ma le sue parole non hanno peso”. La decisione di Parigi, aspramente criticata da Israele, è stata appoggiata da Londra che chiede, però, che il riconosciento dello Stato sia parte di un piano più ampio. Il premier israeliano Netanyahu ha fatto sapere che sta valutando con gli alleati americani opzioni alternative per ottenere il ritorno degli ostaggi mentre Qatar ed Egitto proseguono gli sforzi di mediazione.

Nella strsicia intanto i palestinesi continao a morire di fame. Quasi una persona su tre non mangia per giorni. Gran Bretagna Francia e Germania hanno chiesto la fine immediata della catastrofe umanitaria in atto. Tel Aviv consentirà a Giordania ed Emirati Arabi Uniti di riprendere il lancio di aiuti ma l’Idf insiste: "Non c'è carestia". "Gaza non ha bisogno di acrobazie aeree ma di un corridoio umanitario", ha replicato il governo locale gestito da Hamas.

Infine si è appreso del rilascio da parte della polizia israeliana del Gran Mufti di Gerusalemme e della Palestina, arrestato all'interno del complesso della moschea di Al-Aqsa dopo la preghiera del venerdì in cui aveva parlato della fame a Gaza.