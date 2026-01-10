Trump incontra alla Casa Bianca le compagnie petrolifere, saranno gli Usa a decidere chi lavorerà in Venezuela

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha incontrato alla Casa Bianca gli amministratori delegati delle principali compagnie petrolifere mondiali, tra cui Eni per riferire sugli sviluppi dopo l’arresto del presidente venezuelano Maduro. “Ora in Venezuela avete la sicurezza totale”, ha detto il presidente americano" che ha anche precisato che sarà il suo Paese a decidete quali compagnie potranno lavorare in Venezuela. "Ci stiamo riprendendo ciò che ci è stato tolto", ha aggiunto Trump, riferendosi all’oro nero venezuelano. Le compagnie petrolifere investiranno "almeno 100 miliardi di dollari" a Caracas, ha assicurato Trump invitando Cina e Russia a comprare il petrolio dagli Stati Uniti. "Siamo pronti a fare business", ha aggiunto ancora il presidente americano. “Una cosa che credo che tutti devono sapere è che se non l'avessimo fatto noi, l'avrebbero fatto la Russia o la Cina". Ha dichiarato il numero uno della Casa Bianca, riferendosi alla sua mossa per prendere il controllo del petrolio del Venezuela.





Italia pronta a investire

"Eni è pronta ad investire in Venezuela". Lo ha detto l'amministratore delegato della compagnia Claudio Descalzi a Donald Trump durante un incontro alla Casa Bianca. "Abbiamo 500 persone nel Paese. Siamo pronti a investire nel Paese e lavorare con le compagnie americane", ha aggiunto l'ad italiano.





Nuova petroliera sequestrata

"Gli Stati Uniti, in coordinamento con il governo ad interim del Venezuela, hanno sequestrato una petroliera che era partita dal Paese senza la nostra autorizzazione". Ha scritto Trump a proposito dell'imbarcazione Olina. "Questa petroliera sta ora tornando in Venezuela e il petrolio verrà venduto attraverso l'accordo energetico che abbiamo creato appositamente per questo tipo di transazioni", ha aggiunto il presidente.





Cuba

Dipendente dal petrolio e dai soldi di Caracas, ora Cuba è “messa male” ha detto Trump. “Nessuno sa veramente quello che succederà a L’Avana. Vanno molto male, sono veramente Terzo Mondo". Ha aggiunto





Groenlandia

Donald Trump insiste. Gli Stati Uniti prenderanno la Groenlandia "con le buone o con le cattive". "Non vogliamo la Cina o la Russia come vicini", ha aggiunto. "Al momento non parlo di soldi ma potrei. Faremo qualcosa che gli piaccia o meno, perché se non lo facciamo la Russia o la Cina prenderanno il controllo", ha detto ancora Trump sostenendo di essere un "grande fan della Danimarca".





Putin

"Non credo che sarà necessario, ho sempre avuto un buon rapporto con lui". Così Donald Trump ha risposto ad un giornalista che gli ha chiesto se considererà un raid militare per catturare Vladimir Putin, simile a quello condotto dagli Usa per catturare Nicolas Maduro.



