Tumore al seno: in Italia, a Roma, il primo intervento mini-invasivo su paziente sveglia

Tumore al seno: in Italia, a Roma, il primo intervento mini-invasivo su paziente sveglia

Tumore al seno: in Italia, a Roma, il primo intervento mini-invasivo su paziente sveglia Photo Credit: quotidiano sanità

Redazione Web

05 marzo 2026, ore 15:00

Al Policlinico di Roma, è stato eseguito il primo intervento mini-invasivo in Italia per l'asportazione di un tumore al seno su paziente sveglia durante tutta l'operazione

Un intervento innovativo eseguito presso l’ospedale Policlinico di Roma

Per la prima volta in Italia è stato eseguito un intervento mini-invasivo per l’asportazione di un tumore al seno su una paziente sveglia e senza incisioni chirurgiche tradizionali. L’operazione è stata effettuata in anestesia locale ( o loco – regionale ) al Policlinico di Roma Tor Vergata e rappresenta un importante passo avanti nel campo della chirurgia oncologica. La notizia è stata resa nota dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha sottolineato come questo risultato dimostri il livello di innovazione raggiunto dalla sanità italiana. Grazie all’utilizzo di strumenti mini-invasivi che riducono l’impatto dell’operazione sul corpo del paziente è stato possibile rimuovere il tumore senza incisioni chirurgiche tradizionali. Questo tipo di procedura rappresenta una novità importante perché consente di intervenire in modo efficace ma con tecniche meno traumatiche rispetto alla chirurgia classica.

Paziente sveglia e dimessa in 24 ore

Uno degli aspetti più significativi dell’operazione è che la paziente è rimasta sveglia durante tutto l’intervento. La tecnica utilizzata, infatti, permette di evitare l’anestesia generale e di intervenire in modo molto preciso sul tumore. L’intervento è stato realizzato dallo staff della Breast Unit del Policlinico Tor Vergata, un’èquipe specializzata nel trattamento delle patologie della mammella. Grazie all’utilizzo di strumenti avanzati e a una procedura meno invasiva, la paziente ha potuto affrontare un recupero molto più rapido rispetto agli interventi convenzionali. Secondo quanto comunicato dai medici, la paziente è stata dimessa entro 24 ore dall’operazione. Questo dimostra come le nuove tecnologie possano migliorare non solo l’efficacia delle cure, ma anche la qualità della vita delle persone che affrontano la malattia.

Il tumore al seno in crescita nei prossimi decenni

L’importanza di innovazioni, come quella realizzata a Roma, diventa ancora più evidente se si osservano le previsioni sull’andamento del tumore al seno nel mondo. Secondo diversi studi internazionali, questa patologia continuerà a rappresentare una delle principali sfide sanitarie nei prossimi decenni. Attualmente, a livello globale, si registrano circa 2,3 milioni di nuovi casi di tumore al seno ogni anno, rendendolo il tumore più diffuso tra le donne. In Italia si stimano circa 55 mila nuove diagnosi all’anno, secondo i dati delle associazioni oncologiche. Le proiezioni indicano , inoltre, che entro il 2050 i nuovi casi potrebbero aumentare di circa il 38% arrivando a superare 3,2 milioni di diagnosi annuali nel mondo. Anche il numero di decessi potrebbe crescere significativamente, passando dagli attuali circa 670 mila all’anno a oltre 1 milione entro il 2050, con un aumento stimato intorno al 68%. Questo incremento è legato a diversi fattori, tra cui l’invecchiamento della popolazione, i cambiamenti negli stili di vita e la maggiore diffusione di fattori di rischio come sedentarietà, obesità e consumo di alcol. Per questo motivo gli esperti sottolineano quanto sia fondamentale investire nella ricerca, nella prevenzione e nello sviluppo di tecniche chirurgiche sempre più avanzate. Interventi meno invasivi come quello realizzato al Policlinico Tor Vergata rappresentano un esempio concreto di come la medicina possa migliorare la qualità delle cure e affrontare in modo più efficace l’aumento dei casi previsto nei prossimi anni.


Argomenti

innovazione
medicina
Policlinico di Roma
tumore al seno

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • I giudici di MasterChef Italia raccontano a RTL 102.5 la finalissima, in onda questa sera in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

    I giudici di MasterChef Italia raccontano a RTL 102.5 la finalissima, in onda questa sera in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

  • Quattro arresti a Milano per l'aggressione a due ragazzi di Chiavenna nei pressi di Porta Romana

    Quattro arresti a Milano per l'aggressione a due ragazzi di Chiavenna nei pressi di Porta Romana

  • RTL 102.5 è la radio ufficiale di Strade Bianche 2026 e Strade Bianche Women Elite 2026

    RTL 102.5 è la radio ufficiale di Strade Bianche 2026 e Strade Bianche Women Elite 2026

  • Giorgia Meloni a RTL 102.5: “Sulle basi USA ci atteniamo ad accordi bilaterali, non siamo in guerra e non vogliamo entrarci”

    Giorgia Meloni a RTL 102.5: “Sulle basi USA ci atteniamo ad accordi bilaterali, non siamo in guerra e non vogliamo entrarci”

  • Crisi in Medio Oriente, la Farnesina al lavoro senza sosta per assistere 100mila italiani bloccati

    Crisi in Medio Oriente, la Farnesina al lavoro senza sosta per assistere 100mila italiani bloccati

  • Iran, gli Usa non escludono un’operazione di terra

    Iran, gli Usa non escludono un’operazione di terra

  • Ditonellapiaga a RTL 102.5: “A Sanremo abbiamo fatto un lavoro pazzesco, è stato bellissimo. Grazie a tutti gli ascoltatori che hanno votato ‘Che fastidio!’, il premio è solo grazie a voi”

    Ditonellapiaga a RTL 102.5: “A Sanremo abbiamo fatto un lavoro pazzesco, è stato bellissimo. Grazie a tutti gli ascoltatori che hanno votato ‘Che fastidio!’, il premio è solo grazie a voi”

  • Lucio Dalla e Lucio Battisti in un unico vinile esclusivo: “L’ALBA DI LUCIO” in pre-order oggi e domani

    Lucio Dalla e Lucio Battisti in un unico vinile esclusivo: “L’ALBA DI LUCIO” in pre-order oggi e domani

  • Tram deragliato a Milano, sempre più forte l'ipotesi dell'errore umano, il conducente forse usava il cellulare

    Tram deragliato a Milano, sempre più forte l'ipotesi dell'errore umano, il conducente forse usava il cellulare

  • Gigi D’Alessio: RTL 102.5 è la radio ufficiale di “Gigi Palasport” e dei dieci concerti alla Reggia di Caserta

    Gigi D’Alessio: RTL 102.5 è la radio ufficiale di “Gigi Palasport” e dei dieci concerti alla Reggia di Caserta

Caso Ramy. Per la Procura 'da carabiniere omicidio stradale ma in adempimento del dovere'

Caso Ramy. Per la Procura 'da carabiniere omicidio stradale ma in adempimento del dovere'

Modifica nell'imputazione di omicidio stradale a carico del militare che era alla guida della macchina che inseguiva lo scooter scappato all'alt

Arrestato in Spagna il figlio dell'ex banchiere ucraino precipitato nel vuoto a Milano in via Nerino

Arrestato in Spagna il figlio dell'ex banchiere ucraino precipitato nel vuoto a Milano in via Nerino

Adarici è stato costretto a traferire 250000 euro in criptovalute prima della morte, ai fatti del 23 gennaio avrebbero partecipato quattro complici

Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, condannato a 12 anni

Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, condannato a 12 anni

380000 euro ai familiari di Younes El Boussettaoui, ucciso a Voghera con un colpo di pistola, la pena supera la richiesta fatta dal procuratore