Udine: una ragazza di 17 anni investita e uccisa mentre va a scuola, stava attraversando sulle strisce pedonali Photo Credit: ANSA/SARA PAULELLO

Maria Paola Raiola

09 ottobre 2025, ore 15:30

Incidente mortale a Precenicco, in provincia di Udine: Alice Morsanutto, studentessa 17enne è stata investita mentre andava a prendere il bus per andare a scuola. Il conducente dell'auto si è fermato a prestare soccorso ma non c'è stato nulla da fare

Doveva essere una mattina come tutte le altre, invece per Alice Morsanutto, 17 anni, i sogni di un futuro d'artista si sono spenti crudelmente nella corsa per salire a bordo dell'autobus con cui ogni giorno raggiungeva Udine dove frequentava il liceo artistico Giovanni Sello. La giovane è morta, investita da un'auto mentre attraversava la strada.

Investita mentre stava attraversando la strada

Secondo una prima ricostruzione, la studentessa stava attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali quando è stata urtata, per cause in corso di accertamento, da un veicolo. Il giovane che si trovava alla guida si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi. Il padre della giovane è accorso in strada quando ha sentito le sirene dell'ambulanza e l'elisoccorso atterrare in zona. Giunti sul posto gli operatori hanno tentato di rianimarla, senza esito. Il fratello gemello della vittima aveva invece preso una corriera, pochi istanti prima, che la sorella venisse investita.

Dolore e sgomento tra i compagni di classe di Alice

Incredulità, dolore e sgomento, questa mattina, tra i compagni di classe di Alice Morsanutto, la studentessa del liceo artistico "Giovanni Sello" di Udine morta all'alba dopo essere stata investita mentre si recava alla fermata del bus a Precenicco (Udine). Nella sede distaccata di via del Vascello, dove la ragazza avrebbe dovuto seguire le lezioni, i compagni - una classe di quarta di 19 studenti - sono rimasti attoniti. "Erano statue di dolore - racconta la professoressa di lettere Paola Tomada - Prima del dolore vero c'è stato lo shock. Alcuni sono tornati a casa, due ragazze in particolare che le erano molto legate. È un lutto diverso da ogni altro". Alice era sua studentessa dall'anno scorso: "Una ragazza adorabile - la descrive l'insegnante - gentile, educata, sempre sorridente. Quando entrava in classe, il suo sorriso e i capelli rossi illuminavano l'aula. Da insegnante si sogna di avere un'allieva come lei: curiosa, impegnata, entusiasta di tutto". Metà della classe, compresa Alice, era rientrata da poco da un soggiorno studio in Inghilterra. "Si era mostrata spigliata con le lingue, capace di adattarsi a tutto. Ho detto ai ragazzi - prosegue Tomada - che servirà tempo per metabolizzare. In questi giorni non si può pensare a fare lezione: ci aiuteremo a elaborare questo dolore". "Questo lutto ci ha lasciato attoniti e profondamente addolorati. Una ragazza solare, gentile e piena di vita, parte integrante della nostra comunità scolastica: la sua assenza lascia un vuoto profondo e doloroso", ha detto poi la dirigente scolastica del liceo artistico Giovanni Sello di Udine, Rossella Rizzatto.

