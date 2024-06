Ultimi giorni prima della maturità, c'è chi utilizza l'Ia per ripassare

Tutto è pronto, gli esami di maturità sono ai nastri di partenza. Si comincia mercoledì 19 giugno alle ore 8.30 con la prima prova, quella identica per tutti, mentre il giorno dopo, sempre con inizio alle ore 8.30 si terranno le prove diverse secondo le discipline dei singoli percorsi di studio. Il colloquio invece è fissato per il lunedì successivo. ogni giorno le commissioni ascolteranno cinque candidati, anche se per alcuni studenti, quelli che vivono nei comuni dove ci sarà il ballottaggio per le amministrative, l'inizio dell'orale slitterà. Il secondo turno delle elezioni è previsto domenica 23 e lunedì 24, fino alle ore 15. Quindi questi studenti avranno qualche giorno in più per prepararsi. In questo caso l'inizio degli orali potrebbe slittare al martedì o al mercoledì della stessa settimana.





I numeri

Quest'anno gli esami di maturità interesseranno 526.317 studenti, 512.530 interni e 13.787 esterni, che verranno esaminati da 14.072 commissioni. Il maggior numero di candidati arriva dai licei, ben 266.057, seguono quelli degli istituti tecnici, 172.504 e quelli degli istituti professionali, 87.756.





L'Ia nella preparazione

Per meglio preparare l'esame di maturità gli studenti in questi giorni si affidano anche all'Intelligenza artificiale: 1 maturando su 4, secondo un sondaggio, sta già utilizzando strumenti come ChatGPT per ripassare il programma, ma solo il 15% sta interpellando l'IA in relazione alle tracce del tema scritto. La maggior parte dei maturandi sostiene che serva solo per l'orale.





Il toto tracce

Il primo scritto all'esame di maturità serve a dimostrare la padronanza della lingua italiana e le le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti, è uguale per tutti. come ogni anno è già scattato il toto tracce. Tra le ipotesi di queste ore ci sono l'anniversario dell'assassinio di Giacomo Matteotti, la nascita 150 anni fa di Guglielmo Marconi e quella 120 anni fa di Robert Oppenheimer. Potrebbe spuntare a sorpresa anche una traccia sul cambiamento climatico oppure quella sulle nuove frontiere aperte dall'intelligenza artificiale. Tra gli autori più gettonati ci sono Luigi Pirandello, Gabriele D'Annunzio, Alessandro Manzoni e Giuseppe Ungaretti. Per quanto riguarda le ricorrenze storiche spicca la Prima Guerra Mondiale, ma c'è anche l'ipotesi dello sbarco in Normandia. Oppure i conflitti attuali , da quello israelo-palestinese a quello in Ucraina. Anche i social network potrebbero essere una traccia con i 20 anni di Facebook, senza escludere la violenza di genere.





La seconda prova

Per quanto riguarda invece la seconda prova, diversa secondo l'indirizzo di studio, al liceo classico è una versione di greco, allo scientifico è di matematica. Al classico, tra gli autori attesi ci sono Plutarco, Aristotele, Senofonte e Isocrate. Staremo a vedere. Intanto si avvicina la "Notte prima degli esami" per dirla come Antonello Venditti e la sua famosa canzone.