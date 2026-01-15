Un altro italiano scarcerato in Venezuela, Luigi Gasperin è di nuovo libero

LA COMUNICAZIONE DELLA FARNESINA

L’annuncio ufficiale lo ha dato il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Poche efficaci parole: “Luigi Gasperin è definitivamente libero”, accompagnate da una foto del connazionale nella sede dell’ambasciata italiana a Caracas. Lo si vede sorridente, jeans e maglione azzurro. Nei giorni scorsi il governo italiano aveva ottenuto per lui l’ordine di scarcerazione, che non era stato subito recepito dalle autorità venezuelane; nella notte la situazione si è finalmente sbloccata ed è arrivato il via libera per l’uscita di prigione.

PROVATO, MA FINALMENTE LIBERO

L’imprenditore piemontese viene descritto come provato ma in condizioni stabili. Un po’ di preoccupazione era legata all’età del detenuto: 77 anni, con qualche acciacco. Gasperin era stato arrestato lo scorso 7 agosto nello stato del Monagas, nel Venezuela orientale, con l’accusa di detenzione, trasporto e uso di materiale esplosivo presso gli uffici di una società di cui era presidente e socio di maggioranza. La detenzione — che secondo fonti ufficiali venezuelane riguardava presunte violazioni legate agli esplosivi — si è protratta per poco più di cinque mesi.

VOLONTA' DI RESTARE IN VENEZUELA

La Farnesina ha fatto sapere che l’imprenditore ha espresso la volontà di restare in Venezuela per tornare nella città di Maturin dove si trova la sua azienda. Quindi – a differenza di quanto accaduto nei giorni scorsi con Alberto Trentini e Mario Burlò- questa volta non ci sarà l’organizzazione di un volo di stato per far rientrare in Italia il connazionale.

PORTE APERTE NELLE CARCERI

Dopo la rimozione di Nicolas Maduro in Venezuela la presidente ad interim Delcy Rodriguez sta portando avanti una politica di buoni rapporti internazionali, dando il via libera a scarcerazioni di stranieri che erano stati messi in prigione senza solide motivazioni. Restano in carcere altri italiani, la Farnesina e i canali diplomatici sono al lavoro per arrivare anche alla loro liberazione.



