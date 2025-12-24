Usa contro l’ex commissario Ue Breton: stop al visto per la legge europea sui servizi digitali

Usa contro l’ex commissario Ue Breton: stop al visto per la legge europea sui servizi digitali

Usa contro l’ex commissario Ue Breton: stop al visto per la legge europea sui servizi digitali Photo Credit: EPA/YOAN VALAT / POOL

Redazione Web

24 dicembre 2025, ore 10:30 , agg. alle 10:51

Washington sanziona Thierry Breton e quattro attivisti europei accusandoli di censura online. Parigi protesta e parla di attacco alla sovranità digitale Ue

Per anni è stato uno dei volti più riconoscibili della linea dura europea contro lo strapotere delle grandi piattaforme digitali. Ora quella stagione politica presenta il conto sul piano internazionale. Thierry Breton, ex commissario Ue al Mercato interno, si è ritrovato al centro di uno scontro diplomatico dopo che gli Stati Uniti hanno deciso di negargli l’ingresso nel Paese, accusandolo di aver promosso norme considerate ostili agli interessi americani.

LA MISURA CONTRO BRETON E ALTRI ESPONENTI EUROPEI

La misura è stata annunciata dal Dipartimento di Stato, che ha esteso le restrizioni anche a quattro esponenti di organizzazioni non governative europee impegnate nel contrasto alla disinformazione online. Secondo Washington, queste figure avrebbero contribuito a iniziative coordinate per spingere le piattaforme statunitensi a limitare contenuti e opinioni giudicate scomode, configurando una forma di censura oltre confine. Nella nota ufficiale, i destinatari delle sanzioni vengono descritti come promotori di campagne volte a colpire la libertà di espressione e l’autonomia delle imprese tecnologiche Usa.

LE PAROLE DI RUBIO E OP DIGITAL SERVICES ACT

Il segretario di Stato Marco Rubio ha rincarato la dose sui social, sostenendo che per troppo tempo settori politici e istituzionali europei avrebbero tentato di influenzare le regole del dibattito pubblico americano attraverso pressioni normative. L’amministrazione Trump, ha chiarito, non intende più tollerare interventi che considera un’ingerenza diretta nel sistema democratico e nel mercato degli Stati Uniti. Al centro delle accuse c’è soprattutto il Digital Services Act, il regolamento europeo che impone obblighi stringenti alle grandi piattaforme in tema di moderazione dei contenuti, trasparenza algoritmica e tutela degli utenti. Breton, in carica dal 2019 al 2024, è stato uno degli artefici principali della legge e non ha mai nascosto lo scontro con figure di primo piano della Silicon Valley, da Elon Musk in giù, rivendicando il diritto dell’Europa di fissare regole proprie per il suo spazio digitale.

LA REAZIONE FRANCESE

Oltre all’ex commissario francese, il provvedimento americano colpisce Anna-Lena von Hodenberg e Josephine Ballon, legate all’ong tedesca HateAid, Clare Melford del Global Disinformation Index britannico e Imran Ahmed del Center for Countering Digital Hate di Londra. Organizzazioni che, secondo gli Usa, avrebbero esercitato pressioni indebite sulle aziende tecnologiche. La reazione di Parigi non si è fatta attendere. Il ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot ha parlato di una decisione inaccettabile, difendendo la sovranità europea e il diritto dell’Unione a regolamentare il proprio ecosistema digitale senza interferenze esterne. Breton, dal canto suo, ha risposto con ironia amara, evocando sui social il ritorno di una “caccia alle streghe” e ricordando che il Digital Services Act è stato approvato democraticamente dal Parlamento europeo e da tutti i governi dell’Unione. Un messaggio diretto a Washington: la censura, sostiene, non è dove gli Stati Uniti credono di vederla.


Argomenti

breton
francia
rubio
stati uniti
trump
unione europea
usa

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • 44 giorni a Milano-Cortina, il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, a RTL 102.5: “Pronti, ora il grande auspicio è la tregua olimpica”

    44 giorni a Milano-Cortina, il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, a RTL 102.5: “Pronti, ora il grande auspicio è la tregua olimpica”

  • Cenone e pranzo di Natale: a tavola non si risparmia, 3 miliardi e mezzo la spesa stimata, in crescita rispetto all'anno scorso

    Cenone e pranzo di Natale: a tavola non si risparmia, 3 miliardi e mezzo la spesa stimata, in crescita rispetto all'anno scorso

  • Mistero nei cieli turchi: precipita un jet con a bordo il capo di Stato Maggiore libico, 8 morti

    Mistero nei cieli turchi: precipita un jet con a bordo il capo di Stato Maggiore libico, 8 morti

  • Condanna Grillo Jr e amici, vittima pienamente attendibile: 72 pagine di motivazioni del tribunale

    Condanna Grillo Jr e amici, vittima pienamente attendibile: 72 pagine di motivazioni del tribunale

  • Clementino a RTL 102.5: “Lo show di Napoli includerà dei freestyle e degli omaggi ai grandi della musica. Ci saranno tanti amici e ospiti sul palco”

    Clementino a RTL 102.5: “Lo show di Napoli includerà dei freestyle e degli omaggi ai grandi della musica. Ci saranno tanti amici e ospiti sul palco”

  • Maxi multa a Ryanair: Antitrust sanziona la compagnia per abuso di posizione dominante in Italia

    Maxi multa a Ryanair: Antitrust sanziona la compagnia per abuso di posizione dominante in Italia

  • Famiglia nel bosco, il Tribunale dispone la perizia psichiatrica: i figli restano in casa famiglia

    Famiglia nel bosco, il Tribunale dispone la perizia psichiatrica: i figli restano in casa famiglia

  • Manovra economica verso l'approvazione, salta la stretta sui lavoratori

    Manovra economica verso l'approvazione, salta la stretta sui lavoratori

  • Thomas Raggi a RTL 102.5: “L’ obiettivo di questo album è portare il rock alle nuove generazioni e sono riuscito a riunire tanti artisti di alto livello”

    Thomas Raggi a RTL 102.5: “L’ obiettivo di questo album è portare il rock alle nuove generazioni e sono riuscito a riunire tanti artisti di alto livello”

  • Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato il Tricolore agli azzurri per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

    Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato il Tricolore agli azzurri per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Mosca allontana l’ipotesi di un trilaterale con Stati Uniti e Russia sull’Ucraina

Mosca allontana l’ipotesi di un trilaterale con Stati Uniti e Russia sull’Ucraina

Dal Cremlino una prima apertura a un dialogo con il presidente francese Macron

Hong Kong, dopo 48 ore è stato domato l'incendio. Si aggrava il bilancio delle vittime

Hong Kong, dopo 48 ore è stato domato l'incendio. Si aggrava il bilancio delle vittime

Sono almeno 128 i morti, circa duecento i dispersi, mentre le indagini proseguono. Sotto la lente le impalcature degli edifici in ristrutturazione e l'allarme antincendio

Il Consiglio Europeo decide sull’utilizzo dei 200 miliardi di asset russi congelati per finanziare la resistenza di Kiev

Il Consiglio Europeo decide sull’utilizzo dei 200 miliardi di asset russi congelati per finanziare la resistenza di Kiev

“La forma più giusta è il prestito di riparazione, così Mosca capisce che è colpevole”, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky