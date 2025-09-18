"Vai Italia", Mogol e Al Bano firmano l'inno che accompagna la candidatura della cucina italiana a Patrimonio dell'Umanità

Redazione Web

18 settembre 2025, ore 19:30

Il 10 dicembre, a Nuova Delhi, scopriremo la decisione dell'UNESCO. La nostra cucina diventerebbe la prima al mondo a ricevere questo riconoscimento

Una delle eccellenze più conosciute del nostro Paese, amata in tutto il mondo e che è valore culturale ed economico: la cucina italiana si candida a diventare Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. La decisione dell’UNESCO sarà comunicata il prossimo 10 dicembre a Nuova Delhi, in India. Se positiva, la nostra cucina diventerà la prima al mondo a ricevere questo riconoscimento. Un cammino importante, che sarà accompagnato da un’iniziativa speciale: “Vai Italia”.


VAI ITALIA, L’INNO DELLA CANDIDATURA

“Credo che sia la prima volta che una candidatura Unesco viene accompagnata da una canzone” ha spiegato il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, che questa mattina ha presentato “Vai Italia” nella Sala Spadolini del Mic. Un brano speciale scritto da Mogol su musica di Oscar Prudente, arrangiato da Fio Zanotti. "Ho espresso l'affetto per il mio Paese perché è il più bello del mondo. E spero che questo affetto aumenti" ha detto Mogol, spiegando la genesi del testo. Accanto a lui, un altro gigante della musica italiana, Al Bano, che ha scelto di cantare il brano insieme ai bambini del Piccolo Coro di Caivano e dell'Antoniano. "Avevo conosciuto Mogol nel 1964 e la mia prima canzone ha incisa la sua firma" ha detto Al Bano, aggiungendo che "è stato bellissimo fare questa esperienza. Quando sento parlare di Italia mi inorgoglisco". 


LOLLOBRIGIDA, FA SENTIRE VICINI GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Un brano che ha già travalicato i confini nazionali, come ha spiegato, intervenendo in collegamento dal Sudafrica, il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. "Ieri sera ho mostrato il video di "Vai Italia" in ambasciata a tanti italiani che risiedono in Sudafrica, volevo vedere l'effetto che faceva su persone che sono lontane migliaia di chilometri dalla loro patria d'origine. È stato un successo, di commozione e di capacità di sentire vicina la nostra Italia attraverso l'immagine e le parole sapientemente composte dal maestro Mogol''.


MAZZI, IL VALORE STRATEGICO E IL PRANZO DELLA DOMENICA

"Vai Italia vuole essere un incoraggiamento per questa sfida, che per noi è importante sia dal punto di vista culturale che strategico" ha sottolineato ancora il sottosegretario Mazzi, spiegando che nel mondo la cucina italiana vale 251 miliardi di euro all'anno. Una grande risorsa, che subisce però, un fenomeno dannoso, quello dei prodotti contraffatti. "È il cosiddetto Italian Sounding" ha aggiunto Mazzi "sono prodotti che imitano i nostri, ma a una distanza siderale di qualità, con un danno stimato di circa 120 miliardi di euro". Il sottosegretario ha infine ricordato l'iniziativa del "Pranzo della Domenica", in programma domenica prossima, 21 settembre, in tutta Italia, anche grazie alla collaborazione con l'Anci. Un evento a cui parteciperanno anche personaggi del mondo dello spettacolo, per creare, intorno a questa candidatura, una partecipazione popolare.

