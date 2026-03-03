Via alle semifinali di coppa Italia: stasera Como-Inter, domani Lazio-Atalanta

Al via stasera le semifinali di coppa Italia. Tra oggi e domani le gare d’andata, per le partite di ritorno si dovrà attendere un mese e mezzo. Peraltro – in una formula bizzarra- è questo l’unico turno della competizione che prevede sfide sui 180 minuti. Stasera si comincia con Como-Inter, domani Lazio-Atalanta. Su entrambi i campi il fischio d’inizio sarà alle ore 21.00.

COMO-INTER

Sfumata la Champions, l’Inter capolista in serie A sogna il doblete. Il Como- irrobustito dalla bravura dell’allenatore Fabregas ma anche dagli investimenti corposi della proprietà- sta diventando una realtà importante del calcio italiano e vorrebbe sancire questo status con la conquista di un trofeo. Chivu vuole evitare un nuovo passo falso in stile Bodo, ma deve pensare anche al campionato, domenica prossima si giocherà il derby, che sembra l’ultimo ostacolo sulla strada dello scudetto. E infatti i nerazzurri scenderanno in campo con un cospicuo turn over. Ancora infortunato Lautaro Martinez, verranno risparmiati titolarissimi come Dimarco, Barella, Zielinski, Sommer. Calhanoglu – che ha bisogno di rodaggio dopo essere stato ai box per qualche settimana – partirà invece titolare. Vista l’indisponibilità di Bonny, Pio Esposito sarà unica punta, supportato da Frattesi con Thuram pronto in panchina. Nel Como il top player va in campo: Nico Paz torna titolare per trascinare i suoi: il talento argentino agirà a sostegno di Douvikas. Il Como torna a giocare una semifinale di coppa Italia dopo quaranta anni. Nel 1986 perse a tavolino contro la Sampdoria per una monetina che -lanciata dagli spalti- colpì l’arbitro Redini. Allenatore dei lariani era Rino Marchesi, morto proprio ieri all’età di 88 anni.



