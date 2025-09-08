Vicenza: caccia ad un auto pirata che ieri sera ha travolto e ucciso un tredicenne in bicicletta

Vicenza: caccia ad un auto pirata che ieri sera ha travolto e ucciso un tredicenne in bicicletta

Vicenza: caccia ad un auto pirata che ieri sera ha travolto e ucciso un tredicenne in bicicletta Photo Credit: Ansa/

Redazione Web

08 settembre 2025, ore 13:30

Il fatto è avvenuto ieri sera verso le 20.30 a Tortima di Lusiana Conco, sull'Altopiano di Asiago, il ragazzo è morto sul colpo, l'auto procedeva a velocità molto elevata

La caccia all’auto pirata è in corso. Ieri sera una coppa di amici, adolescenti, era in bicicletta a Tortima di Lusiana Conco, sull'Altopiano di Asiago (Vicenza), quando un auto li ha travolti , per cause da accertare. Un ragazzo di tredici anni è rimasto ucciso, dopo un violento impatto con un veicolo, il suo amico è rimasto ferito. Il ragazzino sarebbe morto sul colpo; all'arrivo dell'equipe medica del Suem 118, purtroppo, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del minore. L'aspetto più inquietante della vicenda riguarda il comportamento del conducente del mezzo, che non si è fermato dopo l'impatto, proseguendo la propria marcia e abbandonando la scena dell'incidente, omettendo il soccorso. Lo schianto è avvenuto verso le 20.30 di domenica, nel piccolo centro del Vicentino .Gli accertamenti e le indagini per individuare l'auto pirata sono condotte dai carabinieri.

