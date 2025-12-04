Vicenza: donna agonizzante a Torri di Quartesolo nel cortile del palazzo dove abita, aveva un trauma cranico

Sono passate molte ore dal fatto, le indagini sono serrate per capire coda sia successo ad una donna di 49 anni che è stata trovata agonizzante in una pozza di sangue a Torri di Quartesolo , vicino Vicenz a, all’esterno della casa dove abita. Trasportata al San Bortolo , è in rianimazione con un grave trauma cranico. L’allarme sarebbe partito dal compagno, ma le dinamiche restano da chiarire. La Polizia indaga sulla vicenda, mentre la Procura coordina le indagini.

Appartamento sequestrato

Su disposizione del pm, è stato posto sotto sequestro l'appartamento a Torri di Quartesolo nel cui cortile è stata trovata gravemente ferita la donna , che al momento dell'intervento presentava un largo trauma cranico nella zona occipitale. Gli inquirenti hanno sentito in Questura a Vicenza il medico del 118 intervenuto nelle prime ore della mattina, a seguito di una chiamata del compagno della donna. Il medico si è anche recato sul posto insieme al magistrato, per ricostruire meglio la dinamica dei soccorsi. La polizia scientifica si è recata presso il condominio in tarda mattinata, dopo che i rianimatori, vedendo l'entità della ferita, avevano avvertito gli inquirenti. Anche il figlio della donna, maggiorenne, è stato sentito in Questura.



