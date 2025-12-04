Vicenza: donna agonizzante a Torri di Quartesolo nel cortile del palazzo dove abita, aveva un trauma cranico

Vicenza: donna agonizzante a Torri di Quartesolo nel cortile del palazzo dove abita, aveva un trauma cranico

Vicenza: donna agonizzante a Torri di Quartesolo nel cortile del palazzo dove abita, aveva un trauma cranico Photo Credit: Ansa/Tommaso Quaggio

Redazione Web

04 dicembre 2025, ore 19:30

Il compagno ha lanciato l'allarme, è stato interrogato, anche il figlio sentito dagli inquirenti, la donna è stata ritrovata in una pozza di sangue

Sono passate molte ore dal fatto, le indagini sono serrate per capire coda sia successo ad una donna di 49 anni che è stata trovata agonizzante in una pozza di sangue a Torri di Quartesolo, vicino Vicenza, all’esterno della casa dove abita. Trasportata al San Bortolo, è in rianimazione con un grave trauma cranico. L’allarme sarebbe partito dal compagno, ma le dinamiche restano da chiarire. La Polizia indaga sulla vicenda, mentre la Procura coordina le indagini.


Appartamento sequestrato

Su disposizione del pm, è stato posto sotto sequestro l'appartamento a Torri di Quartesolo nel cui cortile è stata trovata gravemente ferita la donna , che al momento dell'intervento presentava un largo trauma cranico nella zona occipitale. Gli inquirenti hanno sentito in Questura a Vicenza il medico del 118 intervenuto nelle prime ore della mattina, a seguito di una chiamata del compagno della donna. Il medico si è anche recato sul posto insieme al magistrato, per ricostruire meglio la dinamica dei soccorsi. La polizia scientifica si è recata presso il condominio in tarda mattinata, dopo che i rianimatori, vedendo l'entità della ferita, avevano avvertito gli inquirenti. Anche il figlio della donna, maggiorenne, è stato sentito in Questura.


Argomenti

coma
trauma cranico
Vicenza

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • X Factor 2025. Trionfa Rob "Cento ragazze" e festeggia sotto una pioggia di coriandoli

    X Factor 2025. Trionfa Rob "Cento ragazze" e festeggia sotto una pioggia di coriandoli

  • Coppa Italia. La Lazio batte il Milan e vola ai quarti di finale dove affronterà il Bologna

    Coppa Italia. La Lazio batte il Milan e vola ai quarti di finale dove affronterà il Bologna

  • Il grido d'allarme di Antonio Marano, Presidente Confindustria Radio Tv, a RTL 102.5: "Le big tech non investono sul territorio. Stanno costruendo auto senza radio, la mobilità è il primo punto di riferimento dell'ascolto e della radiofonia"

    Il grido d'allarme di Antonio Marano, Presidente Confindustria Radio Tv, a RTL 102.5: "Le big tech non investono sul territorio. Stanno costruendo auto senza radio, la mobilità è il primo punto di riferimento dell'ascolto e della radiofonia"

  • Ponte dell'Immacolata: quasi 14 milioni di italiani in viaggio per una mini-vacanza, pesano i rincari

    Ponte dell'Immacolata: quasi 14 milioni di italiani in viaggio per una mini-vacanza, pesano i rincari

  • Corato: 15enne in rianimazione, travolto da una bici elettrica il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso

    Corato: 15enne in rianimazione, travolto da una bici elettrica il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso

  • Ucraina: Colloqui a Mosca tra Putin e gli inviati del presidente Usa Trump, nessun compromesso sui territori

    Ucraina: Colloqui a Mosca tra Putin e gli inviati del presidente Usa Trump, nessun compromesso sui territori

  • Natale, caro trasporti: per tornare a Palermo conviene fare scalo a Varsavia

    Natale, caro trasporti: per tornare a Palermo conviene fare scalo a Varsavia

  • Carolina Cavalli e Benedetta Porcaroli presentano a RTL 102.5 il film “Il rapimento di Arabella”, nelle sale italiane dal 4 dicembre

    Carolina Cavalli e Benedetta Porcaroli presentano a RTL 102.5 il film “Il rapimento di Arabella”, nelle sale italiane dal 4 dicembre

  • Palmoli, udienza per la famiglia anglo-australiana: possibile ritorno dei figli dai genitori

    Palmoli, udienza per la famiglia anglo-australiana: possibile ritorno dei figli dai genitori

  • Il Cairo: il Gem supera i 20.000 visitatori al giorno, trasferiti lì tutti i reperti di Tutankhamon

    Il Cairo: il Gem supera i 20.000 visitatori al giorno, trasferiti lì tutti i reperti di Tutankhamon

Proteste proPal a Bologna, almeno 8 agenti feriti

Proteste proPal a Bologna, almeno 8 agenti feriti

La manifestazione in concomitanza con l'incontro di basket tra Virtus e Maccabi,almeno 8 poliziotti feriti

I licenziamenti alla Pam sono più di dieci,i test del carrello sono stati effettuati anche a Roma

I licenziamenti alla Pam sono più di dieci,i test del carrello sono stati effettuati anche a Roma

i sindacati sul piede di guerra, proposto un tavolo all'azienda, i racconti dei cassieri descrivono tutti i metodi usati per mettere in difficoltà i dipendenti

Una madre ha tagliato la gola la figlio di nove anni, uccidendolo, era separata dal padre cui il piccolo era affidato

Una madre ha tagliato la gola la figlio di nove anni, uccidendolo, era separata dal padre cui il piccolo era affidato

E' successo a Muggia in provincia di Trieste, la donna di nazionalità ucraina era seguita dal centro di salute mentale, ma il tribunale le aveva concesso la possibilità di vedere il piccolo