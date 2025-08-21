Violentate dopo la discoteca a Milano, in manette un pr di alcuni locali della movida

Violentate dopo la discoteca a Milano, in manette un pr di alcuni locali della movida

Violentate dopo la discoteca a Milano, in manette un pr di alcuni locali della movida Photo Credit: Foto: Ansa/Paolo Salmoirago

Redazione Web

21 agosto 2025, ore 08:00

Durante la perquisizione è stata trovata in casa del trentacinquenne la 'droga dello stupro', in una quantità ingente dal valore di circa 10mila euro

Arrestato perché in casa nascondeva mezzo litro di Gbl, la cosiddetta 'droga dello stupro', un 35enne di origini senegalesi si è visto notificare anche un'ordinanza di custodia cautelare per violenza sessuale. Due giovani poco più che maggiorenni, di 19 e 20 anni, accusano l'uomo, pr per alcuni locali della movida milanese, di averle portate a casa, a Sesto San Giovanni, e di avere abusato di loro al termine di una serata in discoteca.

LE VITTIME

Le due giovani non si conoscono tra loro, in comune hanno soltanto il fatto di essersi imbattute nel 35enne e le loro denunce arrivano a qualche mese di distanza l'una dall'altra. Una sarebbe una 'collega' dell'arrestato, impiegata in un club; l'altra si sarebbe imbattuta nell'uomo durante una serata di musica e balli. La prima denuncia di violenza sessuale è del gennaio scorso: la ragazza aveva ricordi confusi che, all'inizio, si erano rivelati difficili da ricontrare, ma le indagini sono andate avanti e il suo racconto è diventato sempre più concreto. Risalirebbe al mese di giugno, invece, la seconda violenza ai danni di una ragazza originaria dello Sri Lanka, che si è decisa a sporgere denuncia soltanto un mese dopo. L'arrestato si proclama innocente, sostenendo che quelli con le ragazze sono stati rapporti consenzienti, ma il racconto delle due vittime sono simili: entrambe denunciano di aver concluso la serata a casa del 35enne, dove si sarebbero consumati gli abusi, ma dicono di avere ricordi vaghi di quanto accaduto, forse perché intontite con la 'droga dello stupro' trovata dalla polizia nel corso della perquisizione dell'appartamento. La presenza della droga dello stupro, una sostanza liquida incolore trovata dagli agenti in una quantità ingente, del valore complessivo di circa 10 mila euro, costituirebbe per gli inquirenti un forte riscontro al racconto delle ragazze, che insieme alla denuncia hanno presentato anche i referti medici della clinica Mangiagalli, dove sono state visitate.

LA CONVALIDA DEL FERMO

Per questo motivo, il gip di Monza, convalidando l'arresto per la droga, ha emesso anche la duplice ordinanza in carcere per violenza sessuale. La procura di Monza competente per i reati avvenuti nel territorio di Sesto, sta ora coordinando le indagini del Commissariato in cerca di riscontri su quanto riferito dalle ragazze e, vista la frequentazione dell'indagato nell'ambiente della vita notturna, su eventuali altri casi. 

Argomenti

Arresto
Droga dello stupro
Gbl
Milano
Pr
Violenza sessuale

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Nella notte italiana è cominciata l'invasione israeliana di Gaza, mentre non si fermano i raid aerei

    Nella notte italiana è cominciata l'invasione israeliana di Gaza, mentre non si fermano i raid aerei

  • Maltempo, nubifragi al Centro Nord a causa di una perturbazione atlantica

    Maltempo, nubifragi al Centro Nord a causa di una perturbazione atlantica

  • Una lunga giornata a Militello, per accompagnare il ritorno di Pippo Baudo alle origini, una folla di oltre 2000 persone lo ha accolto

    Una lunga giornata a Militello, per accompagnare il ritorno di Pippo Baudo alle origini, una folla di oltre 2000 persone lo ha accolto

  • Maltempo: una vittima in SIciila, allerta arancione in Lombardia ed Emilia- Romagna, le temperature scendono

    Maltempo: una vittima in SIciila, allerta arancione in Lombardia ed Emilia- Romagna, le temperature scendono

  • Il cast stellare del Power Hits Estate 2025 di RTL 102.5 con oltre 30 artisti, tutti in una serata show indimenticabile

    Il cast stellare del Power Hits Estate 2025 di RTL 102.5 con oltre 30 artisti, tutti in una serata show indimenticabile

  • Investì un 16enne la sera prima di ferragosto: era senza patente e assicurazione

    Investì un 16enne la sera prima di ferragosto: era senza patente e assicurazione

  • RTL 102.5 è la radio ufficiale della 82. Mostra Internazionale D’arte Cinematografica - La Biennale di Venezia

    RTL 102.5 è la radio ufficiale della 82. Mostra Internazionale D’arte Cinematografica - La Biennale di Venezia

  • La guerra in Ucraina, lunghi colloqui tra Trump, Zelensky e i leader Ue, si allungano i tempi del trilaterale

    La guerra in Ucraina, lunghi colloqui tra Trump, Zelensky e i leader Ue, si allungano i tempi del trilaterale

  • Due decessi in poche ore con l'utilizzo del taser, indagati i carabinieri che gli hanno usati per gli arresti

    Due decessi in poche ore con l'utilizzo del taser, indagati i carabinieri che gli hanno usati per gli arresti

  • Future Hits Live di Radio Zeta: Annalisa, Fabri Fibra, Neffa e Joan Thiele si aggiungono allo straordinario cast del 2 settembre all’Arena di Verona

    Future Hits Live di Radio Zeta: Annalisa, Fabri Fibra, Neffa e Joan Thiele si aggiungono allo straordinario cast del 2 settembre all’Arena di Verona

Chiara Poggi :ora potrebbe cambiare tutto, la procura di Pavia ha fatto trapelare come il dna di ignoto 3 sia un errore

Chiara Poggi :ora potrebbe cambiare tutto, la procura di Pavia ha fatto trapelare come il dna di ignoto 3 sia un errore

i legali di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per aver ucciso la sua fidanzata. E adesso, i legali Giada Bocellari e Antonio De Rensis, pensano alla possibilità di una revisione della condanna

Ponte Morandi settimo anniverario del crollo che spezzò 43 vite, le cerimonie a ricordo delle vittime

Ponte Morandi settimo anniverario del crollo che spezzò 43 vite, le cerimonie a ricordo delle vittime

Messaggio del Presidente della Republica Mattarella,:":”sicurezza infrastrutture non ammette negligenze". ma secondo l'associazione dei parenti delle vitime c'è un vuoto istituzionale

"Mi sono perso": un quindicenne chiama la mamma poi precipita dalla montagna. Ritrovato il corpo questa mattina

"Mi sono perso": un quindicenne chiama la mamma poi precipita dalla montagna. Ritrovato il corpo questa mattina

Era in gita con la famiglia in Valle d'Aosta. Si è perso ieri sera. Probabilmente è scivolato e precipitato dalla dorsale della montagna. L'elisoccorso lo ha trovato a 3mila metri