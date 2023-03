Walter Veltroni a RTL 102.5: "Fiducia in Elly Schlein, spero porti il PD alle sue origini"

Ospite di RTL 102.5, Walter Veltroni ha commentato la vittoria di Elly Schlein alle primarie del PD: «Sono fiducioso e ho speranza che Elly riesca a portare il PD alle sue origini, ossia un partito di sinistra in grado di conquistarsi la maggioranza degli elettori. Una forza di sinistra aperta e moderna capace di affrontare le grandi questioni sociali e con una visione aperta della società». E sulla situazione politica in Italia Veltroni afferma: «Sono in una posizione che non mi consente di avere tutti gli strumenti per fare una valutazione completa ma posso affermare che in Italia c’è bisogno di strumenti in grado di accorciare la forbice fra chi ha e chi non ha. Dobbiamo tenere dentro quella parte di società che rischia di sganciarsi, con rischi e pericoli molto elevati per la tenuta stessa del Paese. Siamo vivendo un periodo inedito: la crisi sociale, ecologica, la pandemia, gli effetti della guerra. È un periodo in cui se non stiamo attenti il rischio di divaricazione sociale è molto elevato. Si devono mettere in campo forme di sostegno, non c’è dubbio».

Durante Non Stop News, il giornalista esprime un parere sulla questione dell’immigrazione: «La linea che deve prendere il governo è la stessa che deve prendere l’intero Paese, che corrisponde alle esigenze della nazione e che sono dettate dai dati e dalle imprese. Dobbiamo avere un flusso di migranti in grado di sostenere le domande di lavoro che ci sono in Italia e, al tempo stesso, ci vuole quel grado di umanità verso quelle persone che attraversano il mare e che l’Italia ha nel suo DNA».

A RTL 102.5, Walter Veltroni presenta “Buonvino tra amore e morte”, il suo nuovo libro edito da Marsilio: «È bello scrivere un libro giallo, mi sono affezionato al commissario Buonvino e ai suoi squinternati colleghi del commissariato di Villa Borghese. Questo libro comincia dove finisce il precedente: la moglie di Buonvino era stata colpita durante un attentato e alla fine del libro l’avevamo lasciata in coma. In questo nuovo libro si scioglierà questa condizione e Buonvino cercherà di capire perché le hanno sparato e si troverà coinvolto in un nuovo caso».