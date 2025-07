Weekend di esodo per le vacanze estive, gli italiani partono tra traffico e temperature in aumento Photo Credit: AgenziaFotogramma.it

IN VIAGGIO VERSO LE VACANZE

Traffico in costante aumento e temperature che tornano a salire ben oltre le medie: è questo lo scenario del terzo fine settimana di luglio, con gli italiani in viaggio per raggiungere le località di vacanza, mare e montagna in testa. Giornate da bollino rosso quella di oggi e il pomeriggio di domani, per i rientri. Per agevolare la circolazione, è scattato il divieto di transito dei veicoli pesanti: oggi dalle 8 alle 16, domani dalle 7 alle 22. Prove generali di un esodo che raggiungerà il suo apice nel prossimo weekend: saranno 38 milioni, secondo le stime, i viaggiatori sulle Autostrade, una previsione in linea con il trend di crescita dei flussi, che dalla ripresa post pandemica non si è mai arrestato.





TORNA IL CALDO

Partenze, per chi può, anche per contrastare il caldo che torna a farsi più intenso, con un nuovo anticiclone africano che infiammerà soprattutto il Sud Italia. Picchi di 40 gradi sono attesi in particolare in alcune zone interne di Puglia, Sardegna e Sicilia, dove, secondo gli esperti, a peggiorare la sensazione d'afa sarà il vento secco. Un clima rovente che ci accompagnerà almeno fino al 24 luglio, quando si prevede l'arrivo di correnti di origine atlantica, che potrebbero abbassare le temperature in maniera consistente. Oggi sono due, invece, le città da bollino arancione, Palermo e Perugia, a cui domani si aggiungeranno anche Bari, Cagliari, Campobasso e Roma.