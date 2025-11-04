Woody Allen torna in Spagna: a Madrid il nuovo film del regista newyorkese

Woody Allen torna in Spagna: a Madrid il nuovo film del regista newyorkese

Woody Allen torna in Spagna: a Madrid il nuovo film del regista newyorkese Photo Credit: Ansa/Enric Fontcuberta

Mario Vai

04 novembre 2025, ore 09:30

Secondo indiscrezioni, l’accordo prevede che la capitale spagnola non sia soltanto scenario del film, ma che venga citata esplicitamente nel titolo

Dopo i tentativi sfumati in Italia e la parentesi catalana di qualche anno fa, Woody Allen è pronto a tornare dietro la macchina da presa, questa volta nella capitale spagnola. Il regista newyorkese, che compirà 90 anni il prossimo 30 novembre, ha scelto Madrid come palcoscenico del suo prossimo progetto cinematografico, grazie anche al sostegno economico del governo regionale, che ha stanziato 1,5 milioni di euro per favorire la realizzazione del film.

LEGGI ANCHE - Venezia 80, Coup de Chance: Allen continua a fare Allen, ma per fortuna lo fa ancora molto bene

WOODY ALLEN, COSA SAPPIAMO DEL PROSSIMO FILM?

Secondo quanto riportato da El País e ripreso da Variety, l’accordo prevede che Madrid non sia soltanto scenario del film, ma che venga citata esplicitamente nel titolo, un dettaglio che conferma la volontà delle autorità locali di trasformare la produzione in un veicolo di promozione internazionale per la città. Il titolo provvisorio è “Wasp 2026”, acronimo di Woody Allen Summer Project, un nome di lavorazione che il regista utilizza da anni per mantenere riservate le sue sceneggiature fino all’ultimo. La produzione sarà affidata alla storica Gravier Productions, casa madre di Allen, in collaborazione con la spagnola Wanda Vision, già partner di altri progetti europei. L’investimento pubblico, pur consistente, non coprirà interamente i costi di produzione, ma il regista avrebbe già ottenuto ulteriori finanziamenti privati per completare il budget. Il contributo madrileno sarà versato in tre tranche, una delle quali subordinata alla presentazione del film in un importante festival internazionale – Berlino sarebbe, secondo indiscrezioni, la destinazione più probabile.

WOODY ALLEN, 90 ANNI E NON SENTIRLI

Allen non è nuovo al fascino iberico: nel 2008 aveva firmato “Vicky Cristina Barcelona”, ritratto sensuale e malinconico di una città cosmopolita, e nel 2020 aveva scelto San Sebastián come sfondo per “Rifkin’s Festival”. Con il nuovo progetto, il regista torna dunque a intrecciare il suo sguardo ironico e disincantato con l’atmosfera europea che negli ultimi anni ha ispirato gran parte della sua produzione. Resta da vedere se Madrid riuscirà a offrirgli la stessa magia che Parigi, Roma e Barcellona hanno già regalato alla sua filmografia. Ma l’idea di un Woody Allen novantenne, ancora impegnato a scrivere, dirigere e raccontare il caos dell’amore e della vita con il suo inconfondibile tocco, basterebbe già da sola a riaccendere l’attesa dei suoi fan di tutto il mondo.


Argomenti

Cinema
Woody Allen

Gli ultimi articoli di Mario Vai

Mostra tutti
  • Box Office 30 ottobre – 2 novembre 2025: Italia in crescita, USA ai minimi dal 1997. La vita va così batte Dracula

    Box Office 30 ottobre – 2 novembre 2025: Italia in crescita, USA ai minimi dal 1997. La vita va così batte Dracula

  • Bologna ricorda Pasolini: una mostra e una retrospettiva per i 50 anni dalla morte del poeta

    Bologna ricorda Pasolini: una mostra e una retrospettiva per i 50 anni dalla morte del poeta

  • Cinque secondi di Paolo Virzì arriva domani nelle sale con Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi

    Cinque secondi di Paolo Virzì arriva domani nelle sale con Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi

  • Catherine Corcoran di Terrifier fa causa al regista Damien Leone e ai produttori del film cult horror

    Catherine Corcoran di Terrifier fa causa al regista Damien Leone e ai produttori del film cult horror

  • Il Mostro di Firenze, la storia: Netflix riporta alla luce la pista sarda

    Il Mostro di Firenze, la storia: Netflix riporta alla luce la pista sarda

  • Box office, fine settimana in lieve crescita: Milani convince in Italia, l’anime “Chainsaw Man” guida negli USA

    Box office, fine settimana in lieve crescita: Milani convince in Italia, l’anime “Chainsaw Man” guida negli USA

  • Festa del Cinema 2025 "Left-Handed Girl" come miglior film. Jasmine Trinca é la migliore attrice

    Festa del Cinema 2025 "Left-Handed Girl" come miglior film. Jasmine Trinca é la migliore attrice

  • Un semplice incidente di Jafar Panahi, trama e recensione del film vincitore della Palma d’oro 2025 a Cannes

    Un semplice incidente di Jafar Panahi, trama e recensione del film vincitore della Palma d’oro 2025 a Cannes

  • Nouvelle Vague di Richard Linklater: trama e recensione del film che da Cannes è arrivato alla Festa del Cinema di Roma

    Nouvelle Vague di Richard Linklater: trama e recensione del film che da Cannes è arrivato alla Festa del Cinema di Roma

  • Festa del Cinema di Roma 2025, Anna di Monica Guerritore: trama e recensione del film

    Festa del Cinema di Roma 2025, Anna di Monica Guerritore: trama e recensione del film

Alpha di Julia Ducournau, da oggi nelle sale il film presentato in concorso al Festival di Cannes 2025: trama e recensione

Alpha di Julia Ducournau, da oggi nelle sale il film presentato in concorso al Festival di Cannes 2025: trama e recensione

È un racconto post-pandemico che si muove tra il dramma familiare e il body horror, in cui un virus trasforma lentamente le persone in pietra

Hollywood si spacca sulla guerra a Gaza: oltre 1.200 firme contro il boicottaggio del cinema israeliano

Hollywood si spacca sulla guerra a Gaza: oltre 1.200 firme contro il boicottaggio del cinema israeliano

La lettera si rivolge direttamente ai quasi 4.000 firmatari del documento pro-Palestina, chiedendo loro di “riesaminare la propria posizione”

La Festa del Cinema di Roma 2025 apre con Riccardo Milani: al via oggi la ventesima edizione

La Festa del Cinema di Roma 2025 apre con Riccardo Milani: al via oggi la ventesima edizione

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione, dove è possibile prenotare i biglietti per le proiezioni