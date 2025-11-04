Woody Allen torna in Spagna: a Madrid il nuovo film del regista newyorkese

Dopo i tentativi sfumati in Italia e la parentesi catalana di qualche anno fa, Woody Allen è pronto a tornare dietro la macchina da presa, questa volta nella capitale spagnola. Il regista newyorkese, che compirà 90 anni il prossimo 30 novembre, ha scelto Madrid come palcoscenico del suo prossimo progetto cinematografico, grazie anche al sostegno economico del governo regionale, che ha stanziato 1,5 milioni di euro per favorire la realizzazione del film.

WOODY ALLEN, COSA SAPPIAMO DEL PROSSIMO FILM?

Secondo quanto riportato da El País e ripreso da Variety, l’accordo prevede che Madrid non sia soltanto scenario del film, ma che venga citata esplicitamente nel titolo, un dettaglio che conferma la volontà delle autorità locali di trasformare la produzione in un veicolo di promozione internazionale per la città. Il titolo provvisorio è “Wasp 2026”, acronimo di Woody Allen Summer Project, un nome di lavorazione che il regista utilizza da anni per mantenere riservate le sue sceneggiature fino all’ultimo. La produzione sarà affidata alla storica Gravier Productions, casa madre di Allen, in collaborazione con la spagnola Wanda Vision, già partner di altri progetti europei. L’investimento pubblico, pur consistente, non coprirà interamente i costi di produzione, ma il regista avrebbe già ottenuto ulteriori finanziamenti privati per completare il budget. Il contributo madrileno sarà versato in tre tranche, una delle quali subordinata alla presentazione del film in un importante festival internazionale – Berlino sarebbe, secondo indiscrezioni, la destinazione più probabile.

WOODY ALLEN, 90 ANNI E NON SENTIRLI

Allen non è nuovo al fascino iberico: nel 2008 aveva firmato “Vicky Cristina Barcelona”, ritratto sensuale e malinconico di una città cosmopolita, e nel 2020 aveva scelto San Sebastián come sfondo per “Rifkin’s Festival”. Con il nuovo progetto, il regista torna dunque a intrecciare il suo sguardo ironico e disincantato con l’atmosfera europea che negli ultimi anni ha ispirato gran parte della sua produzione. Resta da vedere se Madrid riuscirà a offrirgli la stessa magia che Parigi, Roma e Barcellona hanno già regalato alla sua filmografia. Ma l’idea di un Woody Allen novantenne, ancora impegnato a scrivere, dirigere e raccontare il caos dell’amore e della vita con il suo inconfondibile tocco, basterebbe già da sola a riaccendere l’attesa dei suoi fan di tutto il mondo.



