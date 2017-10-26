X Factor 2017, eliminato Lorenzo Bonamano

Colpo di scena sul finale, a rischio è stata la squadra meno votata

Il primo concorrente eliminato di X Factor 2017 è Lorenzo Bonamano. Un piccolo di scena finale per il meccanismo particolare della prima puntata: la squadra che ha ottenuto meno consensi è andata a rischio eliminazione. Super ospiti della prima puntata le Ibeyi, un duo franco-cubano composto da due gemelle: Lisa-Kaindé Diaz e Naomi Diaz. Hanno cantato “No Man Is Big Enough For My Arms” che contiene estratti del discorso fatto da Michelle Obama sulle donne: "La misura di ogni società viene data da come tratta le donne e le ragazze". Fedez emozionato con J-Ax ha presentato in anteprima “Sconosciuti da una vita”, contenuto nel repack del doppio disco di platino “Comunisti col Rolex” in uscita a fine novembre.

SUPER ASCOLTI PER IL PRIMO LIVE

Il primo appuntamento con X Factor 2017 ieri giovedì 26 ottobre ha totalizzato 1.455.000 telespettatori con 6.1% su Sky Uno HD. In totale +15% rispetto allo scorso anno. Il milgio risultato Live di sempre su Sky.

