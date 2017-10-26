X Factor 2017, eliminato Lorenzo Bonamano

X Factor 2017, eliminato Lorenzo Bonamano

X Factor 2017, eliminato Lorenzo Bonamano

Redazione Web

26 ottobre 2017, ore 23:45 , agg. alle 12:26

Colpo di scena sul finale, a rischio è stata la squadra meno votata

Il primo concorrente eliminato di X Factor 2017 è Lorenzo Bonamano. Un piccolo di scena finale per il meccanismo particolare della prima puntata: la squadra che ha ottenuto meno consensi è andata a rischio eliminazione. Super ospiti della prima puntata le Ibeyi, un duo franco-cubano composto da due gemelle: Lisa-Kaindé Diaz e Naomi Diaz. Hanno cantato “No Man Is Big Enough For My Arms” che contiene estratti del discorso fatto da Michelle Obama sulle donne: "La misura di ogni società viene data da come tratta le donne e le ragazze". Fedez emozionato con J-Ax ha presentato in anteprima “Sconosciuti da una vita”, contenuto nel repack del doppio disco di platino “Comunisti col Rolex” in uscita a fine novembre.
SUPER ASCOLTI PER IL PRIMO LIVE
Il primo appuntamento con X Factor 2017 ieri giovedì 26 ottobre ha totalizzato 1.455.000 telespettatori con 6.1% su Sky Uno HD. In totale +15% rispetto allo scorso anno. Il milgio risultato Live di sempre su Sky.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Choc in Francia: incriminato un 79enne per avere violentato decine di minorenni, per lui accuse anche di omicidio di madre e zia

    Choc in Francia: incriminato un 79enne per avere violentato decine di minorenni, per lui accuse anche di omicidio di madre e zia

  • Bertolaso: "i feriti riverati a Milano del rogo di Crans Montana tutti fuori pericolo di vita"

    Bertolaso: "i feriti riverati a Milano del rogo di Crans Montana tutti fuori pericolo di vita"

  • Olimpiadi Milano-Cortina 2026, short track, l’Italia vola in casa: oro olimpico nella staffetta mista e Fontana entra nella leggenda

    Olimpiadi Milano-Cortina 2026, short track, l’Italia vola in casa: oro olimpico nella staffetta mista e Fontana entra nella leggenda

  • “Quando meno me lo aspetto”: Federico Zampaglione presenta in diretta su RTL 102.5 il nuovo album dei Tiromancino

    “Quando meno me lo aspetto”: Federico Zampaglione presenta in diretta su RTL 102.5 il nuovo album dei Tiromancino

  • A Bordighera si indaga sulla morte di una bambina di due anni. Arrestata la madre

    A Bordighera si indaga sulla morte di una bambina di due anni. Arrestata la madre

  • Kid Yugi: è record di vendite nella prima settimana per il nuovo album “Anche gli Eroi Muoiono”

    Kid Yugi: è record di vendite nella prima settimana per il nuovo album “Anche gli Eroi Muoiono”

  • Addio a Patrizia de Blanck, opinionista di sangue blu della tv italiana: l'annuncio della morte dalla figlia Giada

    Addio a Patrizia de Blanck, opinionista di sangue blu della tv italiana: l'annuncio della morte dalla figlia Giada

  • Serie A: Pareggio tra Juventus e Lazio. Vincono Inter, Parma e Lecce

    Serie A: Pareggio tra Juventus e Lazio. Vincono Inter, Parma e Lecce

  • Sabotaggio dei treni dell’Alta velocità a Bologna, sarà aperto un fascicolo per terrorismo e attentato ai trasporti

    Sabotaggio dei treni dell’Alta velocità a Bologna, sarà aperto un fascicolo per terrorismo e attentato ai trasporti

  • Pioggia di critiche su Andrea Pucci, il comico rinuncia a Sanremo

    Pioggia di critiche su Andrea Pucci, il comico rinuncia a Sanremo

Pronto? Sono il Conte e vi parlo di Belle e Sebastien - Amici per sempre

Pronto? Sono il Conte e vi parlo di Belle e Sebastien - Amici per sempre

Sono andato all'anteprima di questo delizioso film di Clovis Cornillac

Maneskin in Chosen, ecco il video ufficiale

Maneskin in Chosen, ecco il video ufficiale

Le immagini del singolo della band di X Factor

Pronto? Sono Il Conte e vi parlo di Show Dogs

Pronto? Sono Il Conte e vi parlo di Show Dogs

Giampaolo Morelli, Cristiano Malgioglio, Barbara d'Urso e Marco Bocci prestano la voce ai protagonisti della commedia