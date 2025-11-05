Zohran Mamdani è il sindaco di New York: "il futuro nelle nostre mani". La sfida a Trump

Il nuovo sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha guardato il suo pubblico e ha sfidato il presidente degli Stai Uniti: Donald Trump, so che ci guardi, ho 4 parole per te: turn the volume up: alza il volume! Ha gridato il 111mo primo cittadino della Grande mela, durante il suo discorso della vittoria. Se qualcuno può mostrare a Trump come sconfiggerlo, quella è la città che lo ha fatto nascere ha continuato Mamdani, 34 anni, candidato socialista democratico e primo musulmano alla guida della metropoli più ricca, complessa e difficile del mondo.





IL DISCORSO DELLA VITTORIA

Nel suo discorso dopo il successo elettorale, Mamdani ha promesso una "nuova era" di cambiamento politico, ha evocato piu' volte la parola speranza (hope) di obamiana memoria, ha celebrato la diversita' della citta' e si e' impegnato per la difesa di tutti, condannando l'antisemitismo ma anche chi lo strumentalizza. Infine ha ringraziato i genitori e la moglie, saliti sul palco accanto a lui. "Da quando abbiamo memoria - ha detto - i ricchi e i benestanti hanno sempre detto ai lavoratori di New York che il potere non appartiene alle loro mani, con dita ammaccate per aver sollevato scatole sul pavimento del magazzino, palmi callosi per aver urtato il manubrio delle bici delle consegne, nocche segnate da ustioni in cucina. Non sono queste le mani a cui è stato permesso di detenere il potere", ha detto Mamdani. "Eppure - proseguito - negli ultimi 12 mesi, avete osato puntare a qualcosa di più grande. Stasera, contro ogni previsione, l'abbiamo colto. Il futuro e' nelle nostre mani. In questo momento di oscurità politica, New York sarà la luce"





NEW YORK NON HA PAURA

Il segreto della sua formula è rendere NY più accessibile per i suoi 8 milioni e mezzo di abitanti, con una sensibile riduzione dei costi della vita. Supermercati sociali a prezzi calmierati, assistenza all’infanzia gratuita, trasporto pubblico gratis e salario minimo a 30 dollari l’ora entro il 2030. Si attende la risposta del tycoon, che aveva invitato a votare per il sindaco uscente Andrew Cuomo -il candidato dem, che aveva perso le primarie democratiche e si era presentato da indipendente- e che ha minacciato di tagliare i fondi alla città. Qualcuno dice che manderà la guardia nazionale. Ma New York non si fa spaventare!



