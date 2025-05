Zucchero, un cofanetto speciale per celebrare "Black Cat"

Esce domani "Black Cat Deluxe Edition", cofanetto che contiene due CD e un DVD

I fan di Zucchero domani avranno una sorpresa: esce domani 25 novembre, infatti, "Black Cat Deluxe Edition", lo speciale cofanetto composto da 2 CD e 1 DVD. Tra i brani del primo CD, oltre ai 12 già presenti in "Black Cat", ci saranno 4 bonus track: "Ti Voglio Sposare" (featuring Tomoyasu Hotei), "Hechos De Sueños" (featuring Alejandro Sanz)", "Turn The World Down" e "Voices".

Il secondo CD, dal titolo "25.09.2016 - Black Cat Live from Verona", è una vera e propria compilation live: sono infatti contenute le registrazioni di tutte le canzoni dell’album eseguite dal vivo all’Arena di Verona durante le sue "10+1" date.



Nel DVD oltre ai videoclip ufficiali dei singoli finora usciti, sono contenuti i video inediti di tutti gli altri brani contenuti nell’album.



Nella produzione del disco, Zucchero ha collaborato con grandi nomi come T Bone Burnett (Elvis Costello, Elton John, Tony Bennett e altri), Brendan O’Brien (Bruce Springsteen, Pearl Jam, Bob Dylan e altri) e Don Was (The Rolling Stones, Iggy Pop, Bob Dylan e altri), e si compone di 13 dalle nervature rock-blues. Inoltre hanno partecipato al progetto anche Bono, Elvis Costello e Mark Knopfler

