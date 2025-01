‘Ndrangheta: maxi operazione in 4 regioni, anche un sindaco in manette Photo Credit: agenziafotogramma.it

Un’operazione che ha assestato un duro colpo alle cosche mafiose operanti sulla costa jonica calabrese. In manette 44 persone, accusate a vario titolo di delitti come associazione di tipo ‘ndranghetistico, traffico di armi, scambio elettorale politico mafioso (e molti altri). A condurla, i carabinieri di Catanzaro e del Ros, i quali hanno eseguito le misure cautelari mettendo in campo un dispiegamento di forze tanto capillare da raggiungere altre quattro regioni. Tra le persone arrestate, anche il sindaco della cittadina Badolato, in provincia di Catanzaro.





L’operazione

I carabinieri di Catanzaro e del Ros che hanno condotto il blitz, hanno raggiunto varie località della costa jonica calabrese, agendo in contemporanea anche nelle regioni Lazio, Piemonte e Lombardia. A coordinare l’operazione, la Direzione distrettuale antimafia del capoluogo calabrese. Il provvedimento cautelare è stato emesso nei confronti di un totale di 44 indagati: 15 persone sono finite in carcere, 29 si trovano attualmente agli arresti domiciliari. Tra gli indagati finiti in manette anche il sindaco di Badolato, comune in provincia di Catanzaro, Giuseppe Nicola Parretta, il suo vice Erneto Maria Menniti, e il presidente del Consiglio comunale Maicol paparo.