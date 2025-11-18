“40 secondi”, da domani in sala il film di Vincenzo Alfieri che riapre la ferita Willy

“40 secondi”, da domani in sala il film di Vincenzo Alfieri che riapre la ferita Willy

“40 secondi”, da domani in sala il film di Vincenzo Alfieri che riapre la ferita Willy Photo Credit: Ansa/Ettore Ferrari

Mario Vai

18 novembre 2025, ore 09:00

È cinema che ferisce, che costringe a guardare dentro le crepe di una società dove la violenza non è l’eccezione ma la regola sottaciuta

Arriva domani, 19 novembre, nelle sale italiane 40 secondi, il nuovo film di Vincenzo Alfieri.

Una pellicola che non lascia scampo e che, alla Festa del Cinema di Roma 2025, dove era in concorso nella selezione Progressive Cinema, ha conquistato il Premio Speciale della Giuria assegnato all’intero cast.

Tra gli interpreti figurano nomi di spicco come Francesco Gheghi, Francesco Di Leva, Enrico Borello, Beatrice Puccilli, Justin De Vivo e Sergio Rubini.

40 SECONDI, LA TRAMA

Il film affonda le radici in una delle vicende più drammatiche e simboliche della recente cronaca italiana: l’ultima giornata di Willy Monteiro Duarte (interpretato da Justin De Vivo), il ventunenne di origini capoverdiane ucciso a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, dopo essersi interposto in una lite per difendere un amico.

Sono ventiquattro ore che Alfieri racconta come un conto alla rovescia, un percorso scandito da gesti quotidiani, incontri casuali, tensioni sottili che scorrono sotto la superficie di una provincia apparentemente immobile.

E invece è pronta a esplodere. Il regista costruisce un mosaico di volti e storie che si incrociano senza mai perdere di vista il nodo centrale: quei pochi, terribili quaranta secondi in cui un atto di coraggio si trasforma in tragedia e un ragazzo che credeva nella gentilezza paga il prezzo più alto.

40 SECONDI, LA RECENSIONE

Alfieri sceglie di raccontare la vicenda con la crudezza della realtà e il pudore della verità. Nessuna ricerca di redenzione, nessuna carezza estetica, nessuna consolazione. Il regista rinuncia deliberatamente a qualsiasi scorciatoia emotiva per restituire una cronaca che si fa parabola amara dell’Italia di oggi.

Il ragazzo dai pantaloni rosa, il “film cugino” prodotto dallo stesso Roberto Proia per Eagle Pictures, cercava la luce nei margini dell’oscurità, qui Alfieri compie il percorso inverso. Niente colori che sfumano, niente vitalità che si dissolve: 40 secondi parte già dal buio e vi rimane, scavando nel fango morale di una provincia dove la giovinezza si trasforma in una giungla di rabbia, paura e smarrimento. Tutto è duro, tagliente, spigoloso, ruvido, sporco. Il contesto pandemico non è un semplice fondale: nel 2020 le mascherine sono ovunque, ma non tutti le indossano.

Alfieri le trasforma in un dispositivo narrativo, una chiave per leggere i volti e i comportamenti dei personaggi. Chi le porta e chi le rifiuta diventa metafora di un Paese sospeso tra responsabilità e negazione, tra l’urgenza di proteggersi e la voglia di fingere che nulla stia accadendo. La provincia di 40 secondi è una suburra morale più che geografica: un microcosmo di ragazzi e adulti intrappolati in un’umanità disumana, dove regna il marcio e la sopraffazione è lingua quotidiana. Giovani che vogliono divorare la vita e, insieme, temono di esserne divorati.

Alfieri li osserva senza giudizio ma con spietata lucidità, restituendo dialoghi, gesti, posture di un’adolescenza che ha perso il senso del limite. E poi c’è Willy. Non lo vediamo da subito: la sua presenza aleggia, come una promessa e una ferita. Quando finalmente appare, il film smette di essere un racconto per diventare un atto d’accusa. Non contro qualcuno, ma contro un sistema di indifferenza che si è fatto costume.

40 secondi non consola. È cinema che ferisce, che costringe a guardare dentro le crepe di una società dove la violenza non è l’eccezione ma la regola sottaciuta. Alfieri restituisce al silenzio di un Paese un grido disperato che non può essere ignorato.


Argomenti

40 secondi
Cinema
Enrico Borello
Festa del Cinema
Francesco Gheghi
Vincenzo Alfieri

Gli ultimi articoli di Mario Vai

Mostra tutti
  • Tom Cruise, ha ricevuto l’Oscar alla carriera. Hollywood celebra la star del cinema action

    Tom Cruise, ha ricevuto l’Oscar alla carriera. Hollywood celebra la star del cinema action

  • Carlo Verdone diventa sindaco di Roma, ecco il programma della giornata

    Carlo Verdone diventa sindaco di Roma, ecco il programma della giornata

  • “Belve”, salta l’appuntamento di questa sera: Francesca Fagnani lascia spazio alle Atp Finals

    “Belve”, salta l’appuntamento di questa sera: Francesca Fagnani lascia spazio alle Atp Finals

  • Hollywood, il tramonto delle star: quando il nome non basta più a riempire le sale

    Hollywood, il tramonto delle star: quando il nome non basta più a riempire le sale

  • Box Office 6-9 novembre 2025: l’Italia rallenta, gli USA tornano a brillare con Predator: Badlands

    Box Office 6-9 novembre 2025: l’Italia rallenta, gli USA tornano a brillare con Predator: Badlands

  • “Michael”, diffuso il primo trailer del biopic su Michael Jackson

    “Michael”, diffuso il primo trailer del biopic su Michael Jackson

  • Un semplice incidente di Jafar Panahi: la Palma d’Oro 2025 arriva nelle sale italiane

    Un semplice incidente di Jafar Panahi: la Palma d’Oro 2025 arriva nelle sale italiane

  • Paolo Genovese torna sul set: al via le riprese de Il rumore delle cose nuove

    Paolo Genovese torna sul set: al via le riprese de Il rumore delle cose nuove

  • Brendan Fraser e Rachel Weisz tornano insieme per un nuovo capitolo de “La Mummia”

    Brendan Fraser e Rachel Weisz tornano insieme per un nuovo capitolo de “La Mummia”

  • Woody Allen torna in Spagna: a Madrid il nuovo film del regista newyorkese

    Woody Allen torna in Spagna: a Madrid il nuovo film del regista newyorkese

Hollywood si spacca sulla guerra a Gaza: oltre 1.200 firme contro il boicottaggio del cinema israeliano

Hollywood si spacca sulla guerra a Gaza: oltre 1.200 firme contro il boicottaggio del cinema israeliano

La lettera si rivolge direttamente ai quasi 4.000 firmatari del documento pro-Palestina, chiedendo loro di “riesaminare la propria posizione”

Un semplice incidente di Jafar Panahi: la Palma d’Oro 2025 arriva nelle sale italiane

Un semplice incidente di Jafar Panahi: la Palma d’Oro 2025 arriva nelle sale italiane

Da oggi, 6 novembre, approda al cinema il film che ha sbancato l’ultima edizione del Festival di Cannes

Cinema, incassi in flessione nel weekend del 9-12 ottobre: male Tron: Ares, tiene solo Paul Thomas Anderson

Cinema, incassi in flessione nel weekend del 9-12 ottobre: male Tron: Ares, tiene solo Paul Thomas Anderson

Hollywood rallenta, confermando la crisi che i grandi blockbuster si trovano a vivere in questo 2025