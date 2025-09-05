82. Mostra del Cinema di Venezia: Cai Shangjun presenta “The sun rises on us all” a RTL 102.5

Cai Shangjun, regista e sceneggiatore cinese è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Ivana Faccioli e Mario Vai, nel nostro studio a Palazzo del Casinò, a Venezia, in occasione della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Il regista cinese, che nella sua carriera ha vinto anche un Leone d’argento, ha presentato “The sun rises on us all”, una pellicola in lingua cinese della durata di 131 minuti, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 e che prossimamente uscirà nelle sale italiane.





Sinossi e cast

Lui si è sacrificato per amore, assumendosi la colpa di un crimine commesso da lei. Incapace di ripagarlo per il sacrificio compiuto, lei parte per iniziare una nuova vita. Molti anni dopo, gli ex amanti si incontrano di nuovo, tuttavia le loro vite quotidiane, separate ma inesorabilmente legate, tradiscono gradualmente il loro tragico passato. Tra chi cerca la redenzione e chi anela alla liberazione, i due si risvegliano dal loro vagabondare per un ultimo, straziante abbraccio in un doloroso e definitivo addio. Il cast è composto da Xin Zhilei, Zhang Songwen, Feng Shaofeng.





Le parole di Cai Shangjun

Nel corso di “The Flight”, Cai Shangjun, direttamente da Venezia, ha raccontato, in diretta su RTL 102.5 di cosa parla il suo ultimo film, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2025: «Quest’anno porto a Venezia il film “The sun rises on us all”, è un film che parla di rapporti intimi familiari e di moralità. Non è un racconto autobiografico, ma ho visto tanti casi veri intorno a me, di amici. Sicuramente la vita quotidiana è ancora più crudele di quello che riusciamo a raccontare nel cinema, ma quando ci si abbraccia tra due persone si trova della speranza. Nel film si parla anche di redenzione e secondo me sicuramente ci vogliono dei dialoghi tra persone per arrivarci. Bisogna riuscire a esprimere quella capacità di amare e allora si riesce a risolvere qualcosa e a uscire fuori dalla costruzione».



