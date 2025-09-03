82. Mostra del Cinema di Venezia: Kathryn Bigelow e Noah Oppenheim presentano “A House of Dynamite” a RTL 102.5

82. Mostra del Cinema di Venezia: Kathryn Bigelow e Noah Oppenheim presentano “A House of Dynamite” a RTL 102.5

82. Mostra del Cinema di Venezia: Kathryn Bigelow e Noah Oppenheim presentano “A House of Dynamite” a RTL 102.5 Photo Credit: ANSA/Riccardo Antimiani

Redazione Web

03 settembre 2025, ore 15:00

Nel corso di “Miseria e nobiltà”, la regista e lo sceneggiatore hanno presentato la pellicola in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025

Kathryn Bigelow, regista e sceneggiatrice statunitense, e Noah Oppenheim, produttore e sceneggiatore statunitense, sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Luca Viscardi, nel nostro studio a Palazzo del Casinò, a Venezia, in occasione della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Bigelow e Oppenheim hanno presentato “A House of Dynamite”, una pellicola di in lingua inglese e della durata di 112 minuti, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025.


Sinossi e cast

Quando un missile di provenienza ignota viene lanciato contro gli Stati Uniti, inizia una corsa contro il tempo per stabilire chi ne sia responsabile e come reagire. Il cast è composto da Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee, Jason Clarke.


Le parole di Kathryn Bigelow

Nel corso di “Miseria e nobiltà”, Kathryn Bigelow, direttamente da Venezia, ha raccontato, in diretta su RTL 102.5, la scelta del titolo di “A House of Dynamite”: «Il titolo viene da una frase che si trova all’interno del film, scritta da Noah Oppenheim, e che riguarda il fatto che siamo davvero circondati da un pericolo enorme, perché c’è una quantità di armi davvero infinita che ci circonda e siamo letteralmente in una cassa di dinamite. Questo film vuole essere una rappresentazione del mondo in cui viviamo, in modo molto chiaro e trasparente, perché conoscere questo mondo ed entrarci ci dà la possibilità di fare delle scelte nel domani per capire se lo vogliamo ancora così o se lo vogliamo cambiare».


Le parole di Noah Oppenheim

«Siccome Kathryn vuole assolutamente che ci sia l’autenticità come tratto dei suoi film, abbiamo fatto tonnellate di ricerche. Abbiamo parlato con ufficiali della Casa Bianca, dell’Intelligence, dell’esercito. Abbiamo cercato di capire qual sarebbero le procedure se ci fosse un evento di questo genere, quindi un missile misterioso che arriva verso una nazione. Ogni minuto del film rappresenta assolutamente una rappresentazione di quella che è la realtà che vivremmo» ha spiegato lo sceneggiatore del film, Noah Oppenheim, ai microfoni di RTL 102.5, parlando delle ricerche fatte per rendere autentica la storia.


Argomenti

A House of Dynamite
Kathryn Bigelow
Mostra del Cinema di Venezia 2025
Noah Oppenheim
Venezia 82

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Pietrangelo Buttafuoco racconta La Biennale di Venezia a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Pietrangelo Buttafuoco racconta La Biennale di Venezia a RTL 102.5

  • Unifil, attacco israeliano in Libano contro i Caschi Blu

    Unifil, attacco israeliano in Libano contro i Caschi Blu

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Gus Van Sant presenta “Dead Man’s Wire” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Gus Van Sant presenta “Dead Man’s Wire” a RTL 102.5

  • Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Emilio Fede, storico direttore di Tg1 e Tg4

    Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Emilio Fede, storico direttore di Tg1 e Tg4

  • Future Hits Live 2025: stasera il festival della Generazione Zeta torna all’Arena di Verona

    Future Hits Live 2025: stasera il festival della Generazione Zeta torna all’Arena di Verona

  • Madonna di Trevignano, ci sarà un processo per truffa aggravata, chiuse le indagini della procura di Civitavecchia

    Madonna di Trevignano, ci sarà un processo per truffa aggravata, chiuse le indagini della procura di Civitavecchia

  • “A me mi piace” (ft. Manu Chao) di Alfa è il brano vincitore del premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025

    “A me mi piace” (ft. Manu Chao) di Alfa è il brano vincitore del premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025

  • Campi Flegrei, sciame sismico che non si ferma, scossa alle 17.22 di magnitudo 3.3, avvertita in tutta la zona occidentale di Napoli

    Campi Flegrei, sciame sismico che non si ferma, scossa alle 17.22 di magnitudo 3.3, avvertita in tutta la zona occidentale di Napoli

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Emily Blunt presenta “The Smashing Machine” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Emily Blunt presenta “The Smashing Machine” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Mona Fastvold e Amanda Seyfried presentano “The Testament of Ann Lee” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Mona Fastvold e Amanda Seyfried presentano “The Testament of Ann Lee” a RTL 102.5

Mostra del Cinema di Venezia 2025, The testament of Ann Lee: trama e recensione del film in Concorso

Mostra del Cinema di Venezia 2025, The testament of Ann Lee: trama e recensione del film in Concorso

Il musical con Amanda Seyfried nei panni della protagonista, parte da premesse ricche di potenziale ma inciampa su una sceneggiatura debole

82. Mostra del Cinema di Venezia: Gus Van Sant presenta “Dead Man’s Wire” a RTL 102.5

82. Mostra del Cinema di Venezia: Gus Van Sant presenta “Dead Man’s Wire” a RTL 102.5

Nel corso di “The Flight”, la regista e lo sceneggiatore hanno presentato la pellicola fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025

82. Mostra del Cinema di Venezia: Mona Fastvold e Amanda Seyfried presentano “The Testament of Ann Lee” a RTL 102.5

82. Mostra del Cinema di Venezia: Mona Fastvold e Amanda Seyfried presentano “The Testament of Ann Lee” a RTL 102.5

Nel corso di “Miseria e Nobiltà”, la regista e l’attrice protagonista hanno presentato la pellicola in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025