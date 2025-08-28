82. Mostra del Cinema di Venezia: Noah Baumbach, Adam Sandler e Laura Dern presentano “Jay Kelly” a RTL 102.5

Noah Baumbach, regista e sceneggiatore statunitense, e i due attori, Adam Sandler e Laura Dern , sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Ivana Faccioli, Luca Viscardi e Mario Vai, nel nostro studio a Palazzo del Casinò, a Venezia, in occasione della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Baumbach, Sandler e Dern hanno presentato “Jay Kelly”, una pellicola in lingua inglese e della durata di 132 minuti, in gara alla mostra del Cinema di Venezia 2025.





Sinossi e cast

"Jay Kelly" segue il famoso attore cinematografico Jay Kelly e il suo devoto manager Ron in un vorticoso viaggio di inattesa profondità attraverso l’Europa. Lungo la strada sono entrambi costretti a fare i conti con le scelte che hanno fatto, i rapporti con i loro cari e con ciò che lasceranno alle generazioni future. Il cast è composto da George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edwards, Stacy Keach, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Hewson, Greta Gerwig, Alba Rohrwacher, Josh Hamilton, Lenny Henry, Emily Mortimer, Nicôle Lecky, Thaddea Graham, Isla Fisher.





Le parole di Noah Baumbach

Nel corso di “The Flight”, Noah Baumbach, direttamente da Venezia, ha spiegato, in diretta su RTL 102.5, l’influenza che l’Italia ha avuto nel film, intitolata “Jay Kelly”: «Prima di tutto, ho scritto qualcosa che ci portasse in Italia e poi mi sono detto “Andiamo lì e vediamo cosa ci ispira”. È stato un grande gruppo di lavoro e abbiamo lavorato in Toscana, in territori bellissimi e abbiamo preso molto di questi territori per portarli con noi».





Le parole di Adam Sandler

«Ora mi sento molto solo, mi chiedevo come mai ci fossero poche persone a seguirmi magari, scherzo. Nella vita, sia nei momenti belli, che in quelli di difficoltà, la cosa più difficile è trovare delle persone con cui condividere i pensieri più remoti che hai. Questo è veramente qualcosa di prezioso» racconta Adam Sandler ai microfoni di RTL 102.5, in merito alla sensazione di solitudine e di relazioni non reali, temi presenti nel film.





Le parole di Laura Dern

Accanto a George Clooney e Adam Sandler, in “Jay Kelly”, c’è anche Laura Dern, che, in diretta su RTL 102.5, ha rivelato: «L’esperienza di questo film è stata straordinaria, sia per il cast con cui abbiamo lavorato, che per i valori che sono stati presentati, come amare sé stessi e non dimenticarsene. Poi c’è anche il tema della collaborazione con Noah, che è stata molto importante e abbiamo trovato un tipo di cinema che oggi quasi non si trova più».



