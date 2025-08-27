82. Mostra del Cinema di Venezia: Paolo Sorrentino, Toni Servillo e Anna Ferzetti presentano “La Grazia” a RTL 102.5

Paolo Sorrentino, regista italiano, Toni Servillo e Anna Ferzetti, attori italiani, sono state ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Ivana Faccioli e Mario Vai, nella nostra postazione a Venezia, in occasione della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Sorrentino e i due attori hanno presentato ai microfoni di RTL 102.5 “La Grazia”, la pellicola in lingua italiana della durata di 133 minuti, che apre la Mostra del Cinema di Venezia 2025.





Sinossi e cast

Il film, in ossequio al riserbo che il regista esige sempre sulle sue opere, è stato finora circondato dal mistero e, nel catalogo online della Biennale di Venezia, il paragrafo dedicato alla sinossi è completamente assente per questa opera. “La Grazia” vanta però un cast eccezionale, composto da Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Massimo Venturiello, Milvia Marigliano, Giuseppe Gaiani, Linda Messerklinger e Vasco Mirandola.





Le parole del regista Paolo Sorrentino

Nel corso di “The Flight”, direttamente da Venezia, Paolo Sorrentino ha spiegato ai microfoni di RTL 102.5 come è nata l’idea della pellicola “La Grazia”, che tratta temi come i dilemmi morali, etica e potere: «L’idea per “La Grazia” nasce da un fatto di cronaca riguardante il Presidente della Repubblica. Mattarella aveva concesso la grazia a un uomo che aveva ucciso la moglie malata di Alzheimer». «Il clima è ottimo, sono sempre stato accolto bene, calorosamente. La città è meravigliosa e mi fa molto piacere tornare qui» ha aggiunto il regista in merito al suo ritorno alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.





Le parole di Toni Servillo

«È stato un regalo meraviglioso questo personaggio, perché è complesso, per certi aspetti anche più di altri personaggi che Paolo ha voluto regalarmi. Alla nostra settima collaborazione, rilanciare così tanto, mi fa molto piacere» racconta l’attore e regista teatrale Toni Servillo in diretta su RTL 102.5, in merito alla sua settimana collaborazione con Sorrentino. «Mi sembra un’idea magnifica quella di Sorrentino, quella di raccontare di un presidente della Repubblica dove, da mesi a questa parte, proprio nei momenti di maggior smarrimento civile, sembra che il Paese si stringa attorno a questa figura per ritrovare l’orientamento. Il mio personaggio ha molti aspetti che non si limitano soltanto al suo essere un politico, perché è anche un padre e un uomo di diritto. È un personaggio molto sfaccettato. Come si entra in una nuova storia, si lavora sulla qualità della sceneggiatura, che era ottima già dal momento in cui mi era stata presentata, e si lavora sodo» ha concluso l’attore, parlando del suo ruolo in “La Grazia”.





Le parole di Anna Ferzetti

Accanto a Toni Servillo, prende parte alla pellicola anche Anna Ferzetti, che ha svelato a RTL 102.5 il suo ruolo nella pellicola: «Io interpreto una donna di legge ma che prima di tutto è la figlia del presidente della Repubblica, con tutto quello che ne consegue insomma. È un rapporto padre-figlia con due generazioni a confronto: un uomo di una certa generazione e una figlia che cerca di trascinarlo nel futuro, a guardare oltre e non al passato». «È splendido essere a Venezia, davvero bellissimo. Sono felice e onorata di essere qui in apertura con Paolo e Toni: mi hanno accolto a braccia aperte» racconta l’attrice.



