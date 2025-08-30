82. Mostra del Cinema di Venezia: Paolo Strippoli, Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano presentano “La Valle dei sorrisi” a RTL 102.5

Paolo Strippoli, regista italiano, e i due attori protagonisti, Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano, sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Ivana Faccioli, nel nostro studio a Palazzo del Casinò, a Venezia, in occasione della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Strippoli, Rondino e Vergano hanno presentato “La valle dei sorrisi”, una pellicola in lingua italiana e della durata di 122 minuti, fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025.





Sinossi e cast

Remis è un paesino nascosto in una valle isolata tra le montagne. I suoi abitanti sono tutti insolitamente felici. Sembra la destinazione perfetta per il nuovo insegnante di educazione fisica, Sergio Rossetti, tormentato da un passato misterioso. Grazie all’incontro con Michela, la giovane proprietaria della locanda del paese, il professore scopre che dietro quest’apparente serenità si cela un inquietante rituale: una notte a settimana, gli abitanti si radunano per abbracciare Matteo Corbin, un adolescente capace di assorbire il dolore degli altri. Il tentativo di Sergio di salvare il giovane risveglierà il lato più oscuro di colui che tutti chiamano l’angelo di Remis. Il cast è composto da Michele Riondino, Romana Maggiora Vergano, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Giulio Feltri.





Le parole di Paolo Strippoli

Nel corso di “Hello Weekend”, Paolo Strippoli, direttamente da Venezia, ha svelato, in diretta su RTL 102.5, qualche dettaglio del suo film “La valle dei sorrisi”: «L’idea nasce insieme ai miei co-sceneggiatori nel 2017, ci abbiamo messo 7 anni per portare a compimento questo film anche perché era la possibilità di creare un nostro posto immaginario. Si tratta di questo piccolo paesino che è diventato il contenitore di alcune nostre riflessioni, partendo da considerazioni personali su come noi tre affrontavamo dalle piccole alle più grandi sofferenze della vita. Ci siamo chiesti: “Se potessimo rimuovere il dolore di questi ricordi, di questo passato, semplicemente abbracciando un ragazzino miracoloso, sapendo che comunque a lui fa male. Lo faremmo? Cercheremmo una scorciatoia pericolosa? Io penso che chiunque cerchi una scorciatoia per sfuggire al dolore e questo film ti racconta che le scorciatoie ti mettono in gabbia».





Le parole di Michele Riondino

«Non è stato un ruolo facile no, è stato facile perché a gestire l’attore e il personaggio c’era un regista che aveva delle idee molto chiare. Soprattutto, era chiara l’idea di immettermi in un percorso che mi ha agevolato e facilitato la ricerca di soluzioni efficaci. Non è un horror puro: Paolo usa questa chiave di lettura per raccontare qualcos’altro. Il film è molto metaforico, abbandonare o cercare riparo dai propri dolori in un mondo irreale, insomma, è un po’ quello che succede con i social. Quindi, secondo me, è un film che racconta molto più di quello che siamo abituati ad aspettarci da un horror» svela Michele Riondino, il protagonista della pellicola di Paolo Strippoli.





Le parole di Romana Maggiore Vergano

«Il mio personaggio è colei che introduce il nostro protagonista all’interno di queste dinamiche folli. Sicuramente è stata una grande occasione, perché mi sono affacciata al pubblico con un personaggio totalmente diverso (Marcella in “C’è ancora domani”, n.d.r.) e quindi è stato un modo per me di tirare fuori dei lati che vado a tenere abbastanza coperti per pudore, invece è una grande occasione per un’attrice emergente potersi mostrare nei modi più disparati, quindi è stato anche molto divertente. Noi ci siamo molto divertiti, ma vorrei che la gente si spaventasse» racconta Romana Maggiore Vergano ai microfoni di RTL 102.5, in merito al ruolo che interpreta in “La valle dei sorrisi”.



