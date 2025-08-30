82. Mostra del Cinema di Venezia: Potsy Ponciroli presenta “Motor City” a RTL 102.5

82. Mostra del Cinema di Venezia: Potsy Ponciroli presenta “Motor City” a RTL 102.5

82. Mostra del Cinema di Venezia: Potsy Ponciroli presenta “Motor City” a RTL 102.5

Redazione Web

30 agosto 2025, ore 12:00

Nel corso di “Chi c’è c’è, chi non c’è non parla”, il regista ha presentato la pellicola in concorso nella sezione “Venezia Spotlight” della Mostra del Cinema di Venezia 2025

Potsy Ponciroli, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense, è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Luca Viscardi, nel nostro studio a Palazzo del Casinò, a Venezia, in occasione della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Ponciroli ha presentato “Motor City”, una pellicola di in lingua inglese e della durata di 103 minuti, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, nella sezione “Venezia Spotlight”. «Sebbene il film contenga pochi dialoghi, è tutt'altro che silenzioso. L'assenza di parole ci ha permesso di concentrarci completamente sul linguaggio fisico dei personaggi. La colonna sonora, il ritmo, il sound design e la musica guidano lo slancio emotivo e narrativo. Il risultato è un'esperienza ad alto tasso di adrenalina in cui la tensione cresce con precisione a livello sonoro» ha commentato il regista.


Sinossi e cast

Negli anni '70 a Detroit, un romantico operaio viene incastrato da uno spietato gangster dopo essersi innamorato della sua ragazza. Dopo anni di prigione, torna con un unico obiettivo: vendicarsi. Il cast è composto da Alan Ritchson, Shailene Woodley, Ben Foster, Pablo Schreiber, Ben McKenzie, Lionel Boyce, Amar Chadha-Patel, Rafael Cebrián.


Le parole di Potsy Ponciroli

Nel corso di “Chi c’è, c’è, chi non c’è non parla”, Potsy Ponciroli, direttamente da Venezia, ha raccontato, in diretta su RTL 102.5, la trama del suo film “Motor City”: «Motor City parla di un triangolo amoroso, ma che mette insieme anche azione e vendetta. Gli attori sono stati bravissimi e c’è veramente molta azione. L’ambientazione è Detroit negli anni ’70 e questo triangolo amoroso non finirà benissimo, ma dovrete scoprire nei cinema cosa succederà. Sono felice di aver portato questo film a Venzia, perché viene presentato così com’è, senza traduzione e verrà visto in tutto il mondo. In questo modo, con la versione originale, ognuno può portare a casa la propria assunzione da ciò che vede». «Io ho origini italiane: mio padre aveva un parente proveniente da città vicino Milano. Venezia la conoscevo già ed è uno dei miei posti preferiti. Sono stato qui nel 2021 e ho alloggiato in una bella casa in città, come ho fatto anche in questi giorni in occasione del Festival» ha aggiunto il regista, raccontando delle sue origini italiane.


Argomenti

Mostra del Cinema di Venezia 2025
Motor City
Potsy Ponciroli
Venezia 82

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Willem Dafoe e Greta Lee presentano “Late Fame” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Willem Dafoe e Greta Lee presentano “Late Fame” a RTL 102.5

  • L'80% degli squali balene ha tagli e cicatrici dovute al turismo. E' una specie a rischio estinzione

    L'80% degli squali balene ha tagli e cicatrici dovute al turismo. E' una specie a rischio estinzione

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Park Chan-wook e Lee Byung-hun presentano “Eojjeol suga eopda (No other choice)” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Park Chan-wook e Lee Byung-hun presentano “Eojjeol suga eopda (No other choice)” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Valérie Donzelli e Bastien Bouillon presentano “À pied d’œuvre” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Valérie Donzelli e Bastien Bouillon presentano “À pied d’œuvre” a RTL 102.5

  • Maltempo: allerta arancione per quattro regioni, vento e temporali abbasseranno le temperature

    Maltempo: allerta arancione per quattro regioni, vento e temporali abbasseranno le temperature

  • New Hit di RTL 102.5: a partire da questa settimana in onda tanti nuovi successi italiani e internazionali

    New Hit di RTL 102.5: a partire da questa settimana in onda tanti nuovi successi italiani e internazionali

  • A 11 anni picchiata e filmata dai baby bulli

    A 11 anni picchiata e filmata dai baby bulli

  • Agli Us Open Jannik Sinner batte l'australiano Popyrin in tre set e va al terzo turno. Bene anche gli altri azzurri

    Agli Us Open Jannik Sinner batte l'australiano Popyrin in tre set e va al terzo turno. Bene anche gli altri azzurri

  • Champions League, il sorteggio: De Bruyne subito contro il City, Juve c'è Pogba. Per l'Inter Liverpool e Arsenal, l'Atalanta con Chelsea e PSG

    Champions League, il sorteggio: De Bruyne subito contro il City, Juve c'è Pogba. Per l'Inter Liverpool e Arsenal, l'Atalanta con Chelsea e PSG

  • Mostra del Cinema 2025, Jay Kelly di Noah Baumbach: trama e recensione del film in concorso

    Mostra del Cinema 2025, Jay Kelly di Noah Baumbach: trama e recensione del film in concorso

Ultimo, il concerto di domenica prossima all'Olimpico sarà trasmesso su un maxischermo a Roma

Ultimo, il concerto di domenica prossima all'Olimpico sarà trasmesso su un maxischermo a Roma

L'iniziativa lanciata dal cantautore che in quella serata annuncerà il maxi raduno del 4 luglio 2026

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Dame un Grr” di Fantomel e Kate Linn con Jason Derulo e "Spies" di Robbie Williams

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Dame un Grr” di Fantomel e Kate Linn con Jason Derulo e "Spies" di Robbie Williams

Vi presentiamo i New Hit che andranno in onda a partire da oggi in radiovisione su RTL 102.5

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione “Sapphire” di Ed Sheeran, “MAIMAI” di Levante, “EASY LOVER” di Miley Cyrus e “Heat” di Rita Ora

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione “Sapphire” di Ed Sheeran, “MAIMAI” di Levante, “EASY LOVER” di Miley Cyrus e “Heat” di Rita Ora

Vi presentiamo i New Hit che andranno in onda a partire da oggi in radiovisione su RTL 102.5