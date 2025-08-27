82. Mostra del Cinema di Venezia: Teona Strugar Mitevska e Noomi Rapace presentano “Mother” a RTL 102.5

Teona Strugar Mitevska, regista e sceneggiatrice macedone, e Noomi Rapace, attrice svedese, sono state ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Luca Viscardi, nella nostra postazione a Venezia, in occasione della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. "Mother", è in gara nella sezione “Orizzonti”, verte sulla figura di Madre Teresa di Calcutta e ha una durata di 104 minuti.

Sinossi

Calcutta, India, agosto 1948. Teresa, madre superiora del convento delle suore di Loreto, attende con ansia la lettera che le permetterà finalmente di lasciare il monastero e creare un nuovo ordine in risposta alla chiamata ricevuta da Dio. E proprio quando tutto sembra pronto si ritrova di fronte a un dilemma che ne mette alla prova la fede e le ambizioni, in un momento di svolta importante della sua vita.





Il commento della regista Teona Strugar Mitevska

La regista della pellicola “Mother”, Teona Strugar Mitevska, ha raccontato, ai microfoni di RTL 102.5, il lavoro dietro alla realizzazione del film: «“Mother” è stato un lavoro molto molto lungo, di venticinque anni, perché, come ha fatto Madre Teresa, bisogna “lavorare, lavorare e lavorare” e “fare, fare e fare” per riuscire ad avere un risultato di questo genere». «Ho pensato che sarebbe stato stimolante realizzare il film in inglese. Ho frequentato l’università a New York e scrivo spesso le sceneggiature in inglese, ma lavorare per la prima volta in una lingua che non avevo mai usato finora è stimolante, anche se non così difficile» ha rivelato la regista macedone. «Cosa è per me il cinema nel 2025? Bisogna osare, fare qualcosa di importante, di significativo e che sia davvero rilevante. Mia mamma diceva sempre “Se non hai niente da dire, evita di farmi perdere tempo”. Per me vale la stessa cosa nel cinema» conclude Teona Strugar Mitevska.





Il commento dell’attrice protagonista Noomi Rapace

«È stato fantastico lavorare a questo film, ma allo stesso tempo stimolante, ma il lavoro è riuscito così bene e ho amato ogni istante soprattutto grazie alla guida di Teona, come regista. Lei è una forza della natura e grazie a lei ho scoperto parti di me che non avevo mai visto prima» ha svelato Noomi Rapace in diretta su RTL 102.5. «Io conoscevo il mito di Maria Teresa, l’icona, ma non sapevo molto della sfida umana e delle difficoltà che ha vissuto nel corso della sua vita. Durante le ricerche, quello che mi ha sorpreso maggiormente è stato tutto il dolore che ha passato e che ha portato con sé, la sua forza nonostante tutto. È questo ciò che viene a galla nel film» ha aggiunto l’attrice in merito alla figura di Maria Teresa di Calcutta. «Sono molto onorata di essere qui, è un posto magnifico in cui essere ed è un’esperienza meravigliosa. Sono entusiasta per la premiere di oggi, non vedo l’ora. Sono venuta al mio primissimo festiva di sempre proprio qui, a Venezia, molti anni fa, e sono davvero grata di essere di nuovo qui» ha concluso Noomi Rapace.



