82. Mostra del Cinema di Venezia: Willem Dafoe e Greta Lee presentano “Late Fame” a RTL 102.5

Willem Dafoe, l’attore statunitense con cittadinanza italiana, e Greta Lee, attrice statunitense, sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Luca Viscardi, nel nostro studio a Palazzo del Casinò, a Venezia, in occasione della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Dafoe e Lee hanno presentato “Late Fame”, una pellicola di Kent Jones in lingua inglese e della durata di 96 minuti, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, nella sezione “Orizzonti”.





Sinossi e cast

Ed Saxberger, dimenticato poeta newyorkese, lavora all’ufficio postale. Dopo che si presenta alla sua porta un giovane e lusinghiero ammiratore pieno di entusiasmo, Saxberger viene accolto in una cerchia di ammiratori sui vent’anni che lo consacrano come un genio ritrovato. Inebriato dall’attenzione e dall’affascinante presenza di Gloria, l’“eroina tragica” del gruppo, inizia gradualmente a fare i conti con l’autenticità del suo nuovo circolo poetico. Questo film brillante e riflessivo è uno sguardo malinconico ma disilluso su un’idea perduta di New York. Il cast è composto da Willem Dafoe, Greta Lee, Edmund Donovan.





Le parole di Willem Dafoe

Nel corso di “Chi c’è, c’è, chi non c’è non parla”, Willem Dafoe, direttamente da Venezia, ha raccontato, in diretta su RTL 102.5, il personaggio che interpreta in “Late Fame”: «In effetti è una situazione che può accadere in diversi ambiti. Si comincia a lavorare quando si è giovani, magari si diventa famosi ma poi le persone ti dimenticano. In questo caso il poeta viene sedotto per tornare nuovamente a questa forma d’arte e riscoprire quella che era stata la sua passione iniziale». «No, mai. Penso che la cosa più importante sia capire cosa ami fare e cosa ti appassiona. Non importa il livello a cui lo fai, devi riuscire a fare le cose che ti piacciono e in questo modo diventa tutto più facile» ha aggiunto l’attore, raccontando di non essersi mai ritrovato nella situazione che interpreta nella pellicola di Kent Jonas.





Le parole di Greta Lee

«Ragazzi, questo è veramente un sogno. Sapete quando si dice “Non incontrare mai i tuoi eroi o i tuoi idoli preferiti”? Ecco, questo non vale per William. Noi ci siamo incontrati per la prima volta la mattina in cui è stato aperto il set e abbiamo iniziato a girare subito. Da lì è stato realizzato un lavoro veramente straordinario» rivela l’attrice ai microfoni di RTL 102.5, in merito al suo rapporto con Dafoe.



