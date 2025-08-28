82. Mostra del Cinema di Venezia: Yorgos Lanthimos, Emma Stone e Jesse Plemons presentano “Bugonia” a RTL 102.5

Redazione Web

28 agosto 2025, ore 17:00

Nel corso di “Miseria e Nobiltà”, il regista e i due attori protagonisti hanno presentato la pellicola in gara alla Mostra del Cinema di Venezia 2025

Yorgos Lanthimos, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico greco, e i due attori Emma Stone e Jesse Plemons, sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Ivana Faccioli, Luca Viscardi e Mario Vai, nel nostro studio a Palazzo del Casinò, a Venezia, in occasione della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Lanthimos, Stone e Plemons hanno presentato “Bugonia”, una pellicola in lingua inglese e della durata di 120 minuti, in gara alla mostra del Cinema di Venezia 2025.


Sinossi e cast

Due giovani con l’ossessione dei complotti rapiscono la potente amministratrice delegata di una grande azienda, convinti che sia un’aliena intenzionata a distruggere il pianeta Terra. Il cast è composto da Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias, Alicia Silverstone.


Le parole di Yorgos Lanthimos

Nel corso di “Miseria e Nobiltà”, Yorgos Lanthimos, direttamente da Venezia, ha spiegato, in diretta su RTL 102.5, di cosa parla la sua nuova pellicola, intitolata “Bugonia” e che è il remake di un film dei primi anni 2000: «In realtà non è stato tanto il mio lavoro riadattare il film del 2003, perché molta parte dello script era stata fatta dai produttori ed era già quasi completo. Quello che ho fatto, è stato rivedere l’originale, per avere la certezza che questo remake valesse la pena di essere visto, quindi che le differenze fossero sufficientemente importanti per giustificare un remake in questo periodo».


Le parole di Emma Stone

«Senza dire molto, il mio personaggio è un Ceo di una casa farmaceutica e deve capire cosa è verità e cosa invece e una fake news. La risposta, però, la avrete solo ad ottobre nei cinema. Nel film c’è una scena in cui mi vengono rasati i capelli e io l’ho fatto veramente anche nella realtà» racconta Emma Stone ai microfoni di RTL 102.5.


Le parole di Jesse Plemons

Accanto a Emma Stone, in “Bugonia”, c’è anche Jesse Plemons, che, in diretta su RTL 102.5, ha rivelato: «Non posso entrare troppo nei dettagli, ma il mio personaggio, Teddy, vive quello che noi viviamo tutti i giorni: quando si accende il computer o quando si entra in contatto con il mondo digitale. Il rischio è sempre quello. Teddy rispecchia quello che facciamo tutti noi tutti i giorni».


Argomenti

Bugonia
Emma Stone
Jesse Plemons
Mostra del Cinema di Venezia 2025
Venezia 82
Yorgos Lanthimos

