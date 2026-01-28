A Bari un uomo è stato arrestato, aveva staccato tubi e sondini alla madre, alletatacon una malattia oncologica

28 gennaio 2026, ore 14:00
Voleva "rimettersi alla volontà di dio", l'allarme è stato lanciato dall'infemiera di assistenza domiciliare che ha chiamato il 118, l'uomo è ora agli arresti domiciliari
Voleva “ rìmettersi alla volontà di dio”. A Bari un uomo di 47 anni ha staccato tutte le apparecchiature che consentivano di tenere in vita la madre, allettata con una patologia oncologica. E’ stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.
Il fatto è avvenuto il 15 dicembre nell’abitazione dei due, dove entrava solo una infermiera del servizio domiciliare. E’ stata proprio lei a chiamare il 118, accorgendosi della situazione, con tutti i tubi e sondini staccati.
L'ambulanza ha quindi trasportato la donna in ospedale dov'è ancora ricoverata. Nell'interrogatorio di garanzia il 47enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Inizialmente per lui era stato disposto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, misura poi cambiata negli arresti domiciliari.