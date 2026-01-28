A Bari un uomo è stato arrestato, aveva staccato tubi e sondini alla madre, alletatacon una malattia oncologica

A Bari un uomo è stato arrestato, aveva staccato tubi e sondini alla madre, alletatacon una malattia oncologica

A Bari un uomo è stato arrestato, aveva staccato tubi e sondini alla madre, alletatacon una malattia oncologica Photo Credit: Ansa/ MASSIMO PERCOSSi

Redazione Web

28 gennaio 2026, ore 14:00

Voleva "rimettersi alla volontà di dio", l'allarme è stato lanciato dall'infemiera di assistenza domiciliare che ha chiamato il 118, l'uomo è ora agli arresti domiciliari

Voleva “ rìmettersi alla volontà di dio”. A Bari un uomo di 47 anni ha staccato tutte le apparecchiature che consentivano di tenere in vita la madre, allettata con una patologia oncologica. E’ stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Il fatto è avvenuto il 15 dicembre nell’abitazione dei due, dove entrava solo una infermiera del servizio domiciliare. E’ stata proprio lei a chiamare il 118, accorgendosi della situazione, con tutti i tubi e sondini staccati.

 L'ambulanza ha quindi trasportato la donna in ospedale dov'è ancora ricoverata. Nell'interrogatorio di garanzia il 47enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Inizialmente per lui era stato disposto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, misura poi cambiata negli arresti domiciliari.


Argomenti

Bari
infermiea
omicidio

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Sicilia, Luigi D’Angelo (Protezione Civile) a RTL 102.5: “Situazione critica, fascia da 50 metri a forte rischio crollo”

    Sicilia, Luigi D’Angelo (Protezione Civile) a RTL 102.5: “Situazione critica, fascia da 50 metri a forte rischio crollo”

  • All'Esercito i primi Lynx di Leonardo e Rheinmetall. Crosetto, scenario internazionale impone Difesa in evoluzione costante

    All'Esercito i primi Lynx di Leonardo e Rheinmetall. Crosetto, scenario internazionale impone Difesa in evoluzione costante

  • Coppa Italia: Como rimonta la Fiorentina, nei quarti c'é il Napoli

    Coppa Italia: Como rimonta la Fiorentina, nei quarti c'é il Napoli

  • Claudio Santamaria e Carolina Crescentini presentano a RTL 102.5 “Le cose non dette”, il nuovo film di Gabriele Muccino

    Claudio Santamaria e Carolina Crescentini presentano a RTL 102.5 “Le cose non dette”, il nuovo film di Gabriele Muccino

  • L'inglese è la lingua più conosciuta, ecco cosa racconta lo studio dell'Istat

    L'inglese è la lingua più conosciuta, ecco cosa racconta lo studio dell'Istat

  • Foggia, la storica ostetrica Tatjana Koskelewa, muore a 102 ha fatto nascere 9 mila bambini

    Foggia, la storica ostetrica Tatjana Koskelewa, muore a 102 ha fatto nascere 9 mila bambini

  • Carlo Conti a RTL 102.5: “Soddisfatto delle scelte dei brani. Sulla conduzione del 2027 nessuna certezza”

    Carlo Conti a RTL 102.5: “Soddisfatto delle scelte dei brani. Sulla conduzione del 2027 nessuna certezza”

  • Beppe Sala a RTL 102.5: “Sugli agenti dell’ICE non mi sento tutelato da Piantedosi, non abbiamo bisogno dell’ICE per garantire la sicurezza a Milano Cortina

    Beppe Sala a RTL 102.5: “Sugli agenti dell’ICE non mi sento tutelato da Piantedosi, non abbiamo bisogno dell’ICE per garantire la sicurezza a Milano Cortina

  • Cisgiordania, due carabinieri fatti inginocchiare da un colono armato. Roma convoca l'ambasciatore israeliano

    Cisgiordania, due carabinieri fatti inginocchiare da un colono armato. Roma convoca l'ambasciatore israeliano

  • Trovata morta a Manchester la trevigiana Gloria De Lazzari: arrestato il presunto killer

    Trovata morta a Manchester la trevigiana Gloria De Lazzari: arrestato il presunto killer

Aurora Livoli: un 57enne peruviano è stato fermato, ha precedenti per vari reati, attesa per l'autopsia

Aurora Livoli: un 57enne peruviano è stato fermato, ha precedenti per vari reati, attesa per l'autopsia

L'uomo è stato ripreso mentre camminava con la ragazza in metropolitana, il fermo è stato eseguito per una aggressione compiuta due giorni prima il ritrovamento di Aurora

Aurora Livoli: Valdez Velazco ha confessato violenza e assassinio della ragazza, sostiene di non essersi accorto della sua morte

Aurora Livoli: Valdez Velazco ha confessato violenza e assassinio della ragazza, sostiene di non essersi accorto della sua morte

Una serie incredibile di coioncidenze ha portato al fatale incontro nella metro milanese , Aurora aveva chiesto all'uomo soldi per comprare le sigarette

Trovata morta a Manchester la trevigiana Gloria De Lazzari: arrestato il presunto killer

Trovata morta a Manchester la trevigiana Gloria De Lazzari: arrestato il presunto killer

La polizia ha arrestato il vicino di casa, James Norton, precedentemente condannato per l’omicidio di una 16enne e uscito di prigione dopo nove anni