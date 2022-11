A Kiev scatta l'allarme blackout totale mentre Biden invita a non escludere i negoziati con Mosca

Dal Presidente degli Stati Uniti Biden arriva l’invito ai leader ucraini a non escludere pubblicamente un'apertura a negoziare con la Russia. Secondo il Washington Post, la richiesta non mira a spingere l'Ucraina al tavolo dei negoziati ma a garantire che il governo di Kiev mantenga il sostegno di Paesi che non vogliono che la guerra continui ancora a lungo.

Proseguono i bombardamenti russi in varie regioni dell'Ucraina e proprio per questo Kiev rischia di restare senza elettricità, acqua e riscaldamento. Questo l’allarme del sindaco della capitale che non esclude un blackout totale. Per questa ragione i funzionari locali hanno iniziato a pianificare l'evacuazione dei circa tre milioni di residenti rimasti in città.

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Le reazioni dell’Italia

A Roma e Milano si sono svolte, ieri, le manifestazioni principali per chiedere la pace in Ucraina. Nella capitale hanno sfilato Pd, Movimento 5 Stelle e Cgil. Nel capoluogo lombardo, invece, in piazza il terzo polo con Azione, Italia Viva e Letizia Moratti che ha lasciato la maggioranza di centrodestra in Regione. In questa occasione Giuseppe Conte rinnova la sua idea sullo stop alle armi all'Ucraina, e aggiunge che ora è il turno dell'Europa per trovare una via per la pace. Poi avverte il nuovo governo sul nuovo decreto sulle armi: "Non azzardino a farlo senza passare dal Parlamento. Noi riteniamo che a questo punto debbano cessare le armi e ci debba essere questa svolta negoziale".

La risposta al leader penta stellato non è tardata, prima il ministro della difesa Crosetto: “stia sereno sarà tutto legale”. Poi Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy: "Esiste una legge votata anche dal Movimento 5 Stelle e dallo stesso Giuseppe Conte che dà mandato fino al 31 dicembre al governo italiano di inviare armi ed equipaggiamento in soccorso del popolo ucraino che è stato duramente colpito dall'esercito russo. È un mandato che ha votato lo stesso Conte, tutti possono cambiare idea ma questa è una legge dello Stato".