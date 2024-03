A Milano con l’Happiness on tour si impara a essere felici

Si può imparare a essere felici? Bella domanda, e la risposta non è banale. Anzi, forse cambia in base alla persona a cui la si fa. Attenzione però: già solo farsela, quella domanda, è il primo passo per prendere consapevolezza che la felicità in effetti è possibile. Non solo: la si può cercare, rincorrere, raggiungere. Come? Altra bella domanda. Farsi aiutare può essere sicuramente utile, non solo da chi felice lo è già, ma anche da chi della felicità, in un certo senso, ha fatto il proprio mestiere. Lo sa bene la Fondazione della felicità ETS, che in occasione della giornata internazionale della felicità, a poche ore dall’esplosione della primavera, ha organizzato insieme a Generali Italia un grande evento per urlare a noi e al mondo che sì, si può imparare a essere felici. Anzi! Non solo si può ma è un nostro diritto. Radio Zeta e tutta la famiglia di RTL 102.5 hanno voluto esserci.







L'EVENTO

Al Forum di Assago di Milano migliaia di persone hanno imparato come essere felici a partire dalle testimonianze e dai sorrisi dei personaggi che hanno scelto di essere sul palco per “Happiness on Tour. Vite – Storie di Felicità”, il più grande evento motivazionale gratuito dedicato alla felicità. A raccontare la loro storia, personalità del mondo dello spettacolo, sportivi, creator, illusionisti, formatori, mental coach, manager e docenti. Due i momenti nella giornata di mercoledì 20 marzo: la mattina, con uno spettacolo interamente dedicato alle studentesse e agli studenti di scuole superiori provenienti da tutta Italia, e la sera. Due eventi in uno, totalmente gratuiti, di cui Radio Zeta è stata partner ufficiale, con la compagnia della grande famiglia di RTL 102.5.