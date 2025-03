A Milano un 16enne è stato accoltellato dal branco per rapina

Un ragazzino di 16 anni è stato accoltellato in strada, all'esterno del nuovo centro commerciale Merlata Bloom di Milano, in serata poco prima delle 21. Un'aggressione violentissima e brutale, che sarebbe stata commessa a scopo di rapina da un gruppo di giovani forse di origini nordafricane. La vittima è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale Niguarda, ma al momento non sembrerebbe in pericolo di vita.

LA RICOSTRUZIONE

Stando a quanto emerso dai primi accertamenti eseguiti dagli agenti dell'Ufficio prevenzione della Questura di Milano, il 'branco' composto da cinque ragazzi avrebbe accerchiato il giovane in via Pasolini per rapinarlo del cellulare e del monopattino. La precisa dinamica dell'aggressione non è ancora stata chiarita, ma è possibile che il 16enne abbia cercato di reagire al tentativo di rapina e che di conseguenza sia stato assalito. A un certo punto, infatti, qualcuno del gruppetto ha estratto una lama e ha colpito il 16enne alla schiena, alla testa e a una mano. Subito dopo gli aggressori si sono dati tutti alla fuga. Sul posto sono intervenuti gli operatori medico-sanitari del 118, che hanno soccorso il giovane lo hanno portato in ambulanza al pronto soccorso. Le sue condizioni sono parse serie fin dall'inizio.