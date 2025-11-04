A Roma il flash mob organizzato da Giornaliste Italiane per dire "Non con la mia faccia"

Redazione Web

04 novembre 2025, ore 20:00

L'iniziativa domani, alle 11.30, in Piazza Capranica, per dire no all'uso distorto dell'immagine femminile

Siti sessisti che sfruttano i corpi delle donne. Scatti rubati alle partner o a sconosciute, manipolati con fotomontaggi o, sempre più spesso, con l’intelligenza artificiale. L’ultimo caso è emerso una settimana fa, con la denuncia della giornalista Francesca Barra: una piattaforma per adulti in cui modelle, conduttrici, figure politiche vengono spogliate grazie alla tecnologia. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta. Ma non si muove solo la giustizia.


NON CON LA MIA FACCIA

“Non con la mia faccia” è lo slogan del flashmob lanciato, per domani, dal gruppo Giornaliste Italiane, per dire no all’uso violento e distorto dell’immagine femminile. Come ha spiegato la giornalista del Tg2 Manuela Moreno, che da tempo denuncia attacchi sessisti. "Anche io come tante altre donne ho scoperto di essere finita in questi siti, devo dire che la cosa mi ha sconvolto anche se subisco da tempo la manipolazione delle immagini" ha detto Moreno, che ha poi rilanciato il senso dell'iniziativa. "Credo che sia importante esserci tutte, essere tutte insieme, giornaliste, professioniste, donne normali perché nessuna è al sicuro e dobbiamo far passare il messaggio: non utilizzate la mia faccia ma metteteci la vostra". 

Appuntamento domani, alle 11.30, in Piazza Capranica a Roma.


