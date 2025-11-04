A Roma il flash mob organizzato da Giornaliste Italiane per dire "Non con la mia faccia"

Siti sessisti che sfruttano i corpi delle donne. Scatti rubati alle partner o a sconosciute, manipolati con fotomontaggi o, sempre più spesso, con l’intelligenza artificiale. L’ultimo caso è emerso una settimana fa, con la denuncia della giornalista Francesca Barra: una piattaforma per adulti in cui modelle, conduttrici, figure politiche vengono spogliate grazie alla tecnologia. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta. Ma non si muove solo la giustizia.





NON CON LA MIA FACCIA

” è lo slogan dellanciato, per domani, dal gruppo, per dire no all’uso violento e distorto dell’immagine femminile. Come ha spiegato la giornalista del Tg2 Manuela Moreno, che da tempo denuncia attacchi sessisti.ha detto Morenoche ha poi rilanciato il senso dell'iniziativa.

Appuntamento domani, alle 11.30, in Piazza Capranica a Roma.



