Francesca Barra denuncia un sito in cui le donne vengono spogliate con l'intelligenza artificiale

Un lungo post sui social per lanciare un allarme sull’ennesimo sito che fa visualizzazioni sfruttando i corpi delle donne, spogliati utilizzando l’intelligenza artificiale. É quello pubblicato ieri dalla giornalista, scrittrice e conduttrice Francesca Barra, che ha denunciato di essersi imbattuta in alcune foto, manipolate, che la ritraevano nuda, pubblicate su una piattaforma online per adulti.





IL SITO

Il sito, di cui non faremo il nome per non regalargli ulteriore pubblicità, sarebbe online da almeno un paio d'anni. Un lasso di tempo in cui avrebbe pubblicato. Nell'elenco figurerebbero giornaliste, modelle, politiche italiane, tutte note, i cui corpi sono stati manipolati con la tecnologia.





LE PAROLE DI FRANCESCA BARRA

" ha spiegato la giornalista. "" ha aggiunto,. "ha sottolineato Barra, ribadendo la necessità diha detto la conduttrice in un video successivo, ringraziando quanti le hanno espresso solidarietà.





NON É LA PRIMA VOLTA

Non è la prima volta che accadono episodi di questo tipo. Negli scorsi mesi era stato oscurato il sito sessista, che pubblicava immagini manipolate di donne, tra cui esponenti politici, come la premier Giorgia Meloni. Quest'estate invece era stato chiuso il gruppo Facebook in cui uomini si scambiavano foto "rubate" delle proprie partner. Anche se il dubbio che non siano casi isolati, resta.