Francesca Barra denuncia un sito in cui le donne vengono spogliate con l'intelligenza artificiale

Francesca Barra denuncia un sito in cui le donne vengono spogliate con l'intelligenza artificiale

Francesca Barra denuncia un sito in cui le donne vengono spogliate con l'intelligenza artificiale Photo Credit: Ansa / Matteo Corner

Ludovica Marafini

27 ottobre 2025, ore 13:30

La giornalista ha scoperto foto, manipolate, che la ritraevano nuda. E non sarebbe la sola figura nota finita sulla piattaforma per adulti. Indaga la Polizia postale

Un lungo post sui social per lanciare un allarme sull’ennesimo sito che fa visualizzazioni sfruttando i corpi delle donne, spogliati utilizzando l’intelligenza artificiale. É quello pubblicato ieri dalla giornalista, scrittrice e conduttrice Francesca Barra, che ha denunciato di essersi imbattuta in alcune foto, manipolate, che la ritraevano nuda, pubblicate su una piattaforma online per adulti.


IL SITO

Il sito, di cui non faremo il nome per non regalargli ulteriore pubblicità, sarebbe online da almeno un paio d'anni. Un lasso di tempo in cui avrebbe pubblicato immagini anche di una serie di donne famose, a cui era dedicata un'apposita sezione. Nell'elenco figurerebbero giornaliste, modelle, politiche italiane, tutte note, i cui corpi sono stati manipolati con la tecnologia. La Polizia postale ha avviato un'indagine


LE PAROLE DI FRANCESCA BARRA

"Non sono io, ma qualcuno ha deciso di costruire quella menzogna per ottenere attenzione e insinuare il dubbio che potessi essermi mostrata in quel modo" ha spiegato la giornalista. "Ho pensato ai miei figli e ho provato imbarazzo e paura per ciò che avrebbero potuto sentire o leggere, se quelle immagini fossero finite nelle mani sbagliate" ha aggiunto, scrivendo a chiare lettere che si tratta di violenza, di un abuso, di un reato. "Ho pensato alle ragazze che subiscono la stessa violenza digitale e che forse non hanno i miei stessi strumenti per difendersi o la mia forza per reagire" ha sottolineato Barra, ribadendo la necessità di denunciare. "Nessuno può utilizzare, sfruttare la tua immagine senza il tuo consenso e questo è fondamentale perché riguarda ogni ambito, anche quando pensano di aver avuto in qualche modo il tuo consenso e non c'era un "sì" chiaro e deciso, in altri ambiti naturalmente" ha detto la conduttrice in un video successivo, ringraziando quanti le hanno espresso solidarietà. 


NON É LA PRIMA VOLTA

Non è la prima volta che accadono episodi di questo tipo. Negli scorsi mesi era stato oscurato il sito sessista Phica, che pubblicava immagini manipolate di donne, tra cui esponenti politici, come la premier Giorgia Meloni. Quest'estate invece era stato chiuso il gruppo Facebook in cui uomini si scambiavano foto "rubate" delle proprie partner. Anche se il dubbio che non siano casi isolati, resta. 


Argomenti

foto manipolate
Francesca Barra
Intelligenza Artificiale
sito sessista

Gli ultimi articoli di Ludovica Marafini

Mostra tutti
  • Parigi, fermate due persone sospettate di far parte della banda del Louvre

    Parigi, fermate due persone sospettate di far parte della banda del Louvre

  • Rieti, l'assalto al pullman dei tifosi. Si indaga per omicidio volontario

    Rieti, l'assalto al pullman dei tifosi. Si indaga per omicidio volontario

  • Parigi, clamorosa rapina al Museo del Louvre. Rubati i gioielli di Napoleone, in sette minuti

    Parigi, clamorosa rapina al Museo del Louvre. Rubati i gioielli di Napoleone, in sette minuti

  • Bomba distrugge l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci. "Avrebbe potuto uccidere"

    Bomba distrugge l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci. "Avrebbe potuto uccidere"

  • Il Nobel per la Pace 2025 va a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana

    Il Nobel per la Pace 2025 va a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana

  • “Raffaella, El Musical”, a Madrid debutta il nuovo spettacolo su Raffaella Carrà

    “Raffaella, El Musical”, a Madrid debutta il nuovo spettacolo su Raffaella Carrà

  • Benevento, uccide la moglie a colpi di pietra. 58enne in fuga

    Benevento, uccide la moglie a colpi di pietra. 58enne in fuga

  • Flotilla, l'informativa del Ministro Crosetto. "Se entrano in acque israeliane non possiamo garantire la sicurezza"

    Flotilla, l'informativa del Ministro Crosetto. "Se entrano in acque israeliane non possiamo garantire la sicurezza"

  • Sfigurò l'ex compagna ma non andrà in carcere. La sentenza, insulti e minacce sono comprensibili

    Sfigurò l'ex compagna ma non andrà in carcere. La sentenza, insulti e minacce sono comprensibili

  • Meloni, controproducente riconoscere ora lo Stato palestinese. A Gaza ancora morti

    Meloni, controproducente riconoscere ora lo Stato palestinese. A Gaza ancora morti

Donna ferita a coltellate a Bruzzano nel milanese, ricoverata in ospedale è in pericolo di vita

Donna ferita a coltellate a Bruzzano nel milanese, ricoverata in ospedale è in pericolo di vita

L'autore dell'aggressione dovrebbe essere l'ex compagno della donna, poi scappato a bordo di una scooter, i colpi hanno provocato ferite al volto, al collo, torace e addome

Roma, turista giapponese cade dal muro all'esterno del Pantheon e muore

Roma, turista giapponese cade dal muro all'esterno del Pantheon e muore

Hibino Morimasa era in vacanza con la figlia, aveva 69 anni. È precipitato da un'altezza di 7 metri. Inutili i soccorsi

Svolta sul caso della morte del fondatore del marchio spagnolo Mango. Sospettato di omicidio il figlio dell'imprenditore

Svolta sul caso della morte del fondatore del marchio spagnolo Mango. Sospettato di omicidio il figlio dell'imprenditore

L'indagine era stata archiviata come incidente a seguito dei primi rilevamenti. Poi la svolta sulla base di alcune dichiarazioni della compagna di Andic: rapporti tesi con il figlio