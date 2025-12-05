A Washington si è svolta la cerimonia del sorteggio per i Mondiali 2026

A Washington si è svolta la cerimonia del sorteggio dei gironi per la fase finale dei Mondiali 2026 che si svolgeranno il prossimo anno in Canada, Stati Uniti e Messico. L'Italia, se si qualificherà, sarà inserita nel gruppo B con Canada, Svizzera e Qatar. Durante la cerimonia, il presidente della Fif, Gianni Infantino ha detto che "Sarà un evento unico, stellare, con 6 miliardi di persone che guarderanno questi mondiali da tutto il mondo, la coppa più grande della storia". Aggiungendo che saranno "104 Superbowl in un mese: questa è la scala dell'evento che abbiamo organizzato - ha aggiunto Infantino -. Siamo in America ed è doveroso fare uno show, non un semplice sorteggio".





Il Presidente Trump

Alla cerimonia erano presenti anche la Presidente del Messico Claudia Sheinbaum e il Primo Ministro del Canada Mark Carney. E soprattutto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump che sul palco del Kennedy Center è stato premiato da Infantino con premio Fifa per la pace. Il calcio è uno sport grandioso e sta arrivando in America. Nessuno avrebbe mai pensato che una cosa del genere potesse accadere" ha detto il capo della casa Bianca, aggiungendo che "abbiamo stabilito un record di vendite di biglietti, anche molto prima dell'evento. Stiamo lavorando con il Canada e con il Messico, è stato davvero spettacolare finora".

I Gironi

Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud e vincente del playoff tra Danimarca, R.Ceca, Macedonia e Irlanda.

Gruppo B: Canada, Svizzera, Qatar e la vincente del girone con Italia, Irlanda del Nord, Bosnia e Galles.

Gruppo C: Haiti, Brasile, Marocco, Scozia.

Gruppo D: Usa, Australia e Paraguay, vincente del playoff tra Turchia, Romania, Slovacchia e Kosovo.

Gruppo E: Germania, Ecuador, Costa d'Avorio, Curaçao.

Gruppo F: Olanda, Giappone, Tunisia e vincente playoff tra Ucraina, Svezia, Polonia e Albania.

Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda.

Gruppo H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde.

Gruppo I: Francia, Senegal, Norvegia, vincente playoff tra Iraq, Bolivia e Suriname.

Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania.

Gruppo K: Portogallo, Uzbekistan, Colombia, Giamaica.

Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana.



