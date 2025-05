Al Roland Garros, passano il turno Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti, eliminato Gigante

Agli ottavi di finale del Roland Garros sono già qualificati Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini. E il programma del sabato potrebbe raddoppiare il numero degli italiani che saranno protagonisti nella seconda settimana dello Slam parigino. Alle 11 torna in campo Jannik Sinner, che se la vedrà con ceco Jiri Lehecka, il primo giocatore con il quale il numero 1 del mondo si è allenato terminata la squalifica di tre mesi. Cerca l’approdo agli ottavi di finale anche Flavio Cobolli: al fresco vincitore del torneo di Amburgo servirà un’impresa con il numero 3 del mondo, il tedesco Alexander Zverev. Lorenzo Musetti è invece già tra i magnifici sedici del tabellone maschile, dopo avere sconfitto in quattro set l’ostico argentino Mariano Navone. Musetti non è partito nel migliore dei modi, cedendo il primo set all’avversario per 6 a 4. Ma mostrando grande maturità ha costruito pezzo dopo pezzo la vittoria, che lo ha proiettato negli ottavi di finale, dove nel programma di domenica affronterà il danese Holger Rune. In scioltezza il successo di Jasmine Paolini: la vincitrice degli Internazionali d’Italia non ha avuto difficoltà a sbarazzarsi dell’ucraina, Julja Starodubcev: 6-4, 6-1 il punteggio in favore dell’azzurra, che domenica se la vedrà con la Svitolina.