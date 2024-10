Al via la 14esima edizione di Tennis & Friends. Il Ministro Abodi, lo sport è una difesa immunitaria sociale

Al via oggi la 14esima edizione di Tennis & Friends - Salute e Sport, al Foro Italico di Roma. Un appuntamento fatto di visite mediche gratuite, sport, e intrattenimento, per veicolare la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita. Insegnamenti che partono sin da piccoli. E la prima giornata è stata dedicata proprio ai ragazzi, di ogni età, arrivati da istituti di tutto il Lazio. In migliaia hanno partecipato al "Progetto Scuole", coinvolti in attività ludico-ricreative. Si sono radunati al campo Pietrangeli per assistere alla cerimonia di apertura, con l'esibizione della Fanfara della Guardia di Finanza, accompagnata dal Coro delle Manine Bianche, insieme ad alcuni degli Ambassador, come Max Giusti, la campionessa del nuoto Alessia Filippi e l'ex schermidore Stefano Pantano.





ABODI, LO SPORT COME DIFESA IMMUNITARIA SOCIALE

Presente anche il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, che ha sottolineato l'importanza dell'attività fisica per promuovere il valore della prevenzione.ha spiegato ai microfoni di RTL 102.5, aggiungendo che ". Il Ministro ha anche annunciato che nel 2025 ci sarà una campagna comunicativa dedicata proprio a questi temi.





DOMANI IL VIA ALLE VISITE GRATUITE

Domani, con il taglio del nastro, la manifestazione entrerà nel vivo, con l'apertura del Villaggio della Salute, il Villaggio dello Sport e il Villaggio Interforze dello Stato Maggiore della Difesa, Polizia e Guardia di Finanza. Dalle 10 alle 18 sarà possibile effettuare visite gratuite nel più grande Villaggio della Salute di sempre, con la presenza di tutte le Asl di Roma e provincia, in un percorso composto da 170 postazioni che offriranno screening in oltre 65 specialistiche, grazie alla collaborazione di più di 500 professionisti sanitari.– ha dichiarato il Prof. Giorgio Meneschincheri, fondatore dimedico specialista in medicina preventiva e docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. "ha aggiunto". Novità della 14esima edizione, anche la presenza dei medici del Sbarro Health Research Organization (SHRO) di Philadelphia e della Temple University. E anche quest'anno ci sarà DonatoriNati, per dare la possibilità di donare sangue a bordo di un'autoemoteca della Regione Lazio, grazie al personale dell'Ospedale Sant'Andrea.





IL VILLAGGIO DELLO SPORT

Spazio anche allo sport, grazie alle principali federazioni sportive italiane, che allestiranno spazi che permetteranno di poter provare attività come tennis, rugby, danza, pallavolo, hockey, tiro a segno, pugilato. Al via, sui campi della prestigiosa cornice del Foro Italico, anche i tornei a cui prenderanno parte alcuni degli Ambassador dell'evento, a partire dalla madrina storica Veronica Maya e dal Presidente onorario di Tennis & Friends – Salute e Sport, Nicola Pietrangeli. Lunghissima la lista di stelle pronte a scendere in campo, da Maria De Filippi a Rosario Fiorello. L'ingresso è gratuito, previsto da Lungotevere Maresciallo Cadorna, angolo via Canevaro. RTL 102.5 è la radio ufficiale di Tennis & Friends - Salute e Sport.