Albero crolla in un parco di Colli Aniene a Roma: muore 45enne, grave l'amica

Piovono alberi su Roma, non è una novità per gli abitanti della Capitale: quando il vento soffia forte, i rami e i fusti possono diventare un vero pericolo.

IL FATTO

Oggi, Francesca Ianni, mamma di 45 anni, in una giornata prefestiva e un filo uggiosa aveva portato i suoi 3 bimbi al parco Livio Labor a Colli Aniene, nella periferia est della Capitale. Si era accomodata su una panchina con un’amica, Alessia Annibale, coetanea, a chiacchierare mentre controllava i figli a distanza, quando un platano cipressino alto 25 metri si è schiantato a terra, schiacciando la panchina dove sedeva Francesca, uccidendola sul colpo, e ferendo gravemente Alessia

LE CONSEGUENZE

I figli sono rimasti illesi, perché lontani dal luogo della caduta, ma chiaramente sotto choc. Nulla da fare per la vittima, l’amica è stata trasportata all’ospedale gravemente ferita. Il papà dei tre bambini si trova momentaneamente all’estero e i figli sono stati affidati a una conoscente

IL VENTO

La causa della caduta potrebbero essere le forti raffiche che oggi hanno spazzato la città. Nella mattinata era stato segnalato un allarme vento con rischio caduta di rami e alberi. Sul posto sono subito arrivati i vigili urbani, la polizia e la protezione civile. "È una tragedia", afferma con le lacrime agli occhi il presidente del municipio IV, Massimiliano Umberti, che è arrivato insieme all'assessora all'Ambiente del Campidoglio, Sabrina Alfonsi.

L’ASSESSORA

"L'albero non destava particolari preoccupazioni. L'ispezione visiva non dava segni di preoccupazione. In realtà ci sono segni chiari di ammaloramento. Le radici sono secche, probabilmente sono state tagliate durante il rifacimento delle strade" ha detto Alfonsi, mentre i residenti la contestavano. Una testimone ha dichiarato di aver “sentito un forte boato, poi le grida dei bambini”, ha aggiunto che “l’albero è crollato vicino ai giochi dove erano i piccoli”

LE INDAGINI

La procura ha immediatamente aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose a carico di ignoti. Il pm di turno, Mario Dovinola, ha disposto il sequestro dell’intera area e nominato un perito agronomo per le prime rilevazioni. Gli accertamenti sono stati affidati alla Polizia locale di Roma Capitale e ai Carabinieri forestali. Questa indagine si aggiunge ad una precedente sulla manutenzione degli alberi ad alto fusto a Roma, città che vanta migliaia di piante sul proprio territorio.

IL TRAGICO PRECEDENTE

Gli incidenti sono frequenti, perché le piante sono belle, ma vanno controllate e curate. Roma è immensa, ha una ricchezza verde di 3mila alberi, e 85mila ettari di patrimonio arboreo, ma se è vero che abbelliscono la città, è altrettanto vero che possono diventare molto pericolosi, soprattutto per pedoni e centauri. Non è la prima volta, infatti, che la cronaca della Capitale racconta episodi del genere. Il 25 novembre 2023 a Monteverde l’82enne Teresa Veglianti fu travolta e uccisa da un albero in via di Donna Olimpia.