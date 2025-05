Alfa a RTL 102.5: “Ho sempre voluto fare un feat con Manu Chao, per me è una leggenda. Ai live voglio regalare al mio pubblico un concerto memorabile”

Alfa è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “A me mi piace (feat. Manu Chao)”, il nuovo singolo inedito, che anticipa la pubblicazione della versione deluxe di “NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO”, album già certificato disco di platino e uscito lo scorso anno. Nella nuova edizione dell’album sono presenti cinque canzoni inedite, tra le quali “A me mi piace”, il brano nato dalla collaborazione con Manu Chao. Un dialogo musicale tra due artisti di generazioni e percorsi diversi, che unisce l’inconfondibile stile di Manu Chao con la scrittura fresca e personale di Alfa. Il risultato è un brano inedito, capace di creare un ponte tra epoche e linguaggi, mantenendo viva l’energia istintiva e contagiosa che ha reso celebre l’universo musicale di Manu Chao. Ispirato al ritmo e allo spirito di “Me Gustas Tu” – brano che ha segnato un'epoca – “A me mi piace” non è una rilettura, ma una nuova composizione che ne raccoglie l’eredità emotiva per trasformarla in qualcosa di originale. Un gioco di parole, suoni e identità in cui le voci di Alfa e Manu Chao si intrecciano dando vita a un’esperienza musicale che sorprende e coinvolge. Ai microfoni di RTL 102.5, Alfa ha raccontato: «Sono molto contento di questa canzone con Manu Chao. Io ho sempre voluto fare un feat con lui perché sono cresciuto con la sua musica che ascoltavano i miei genitori, poi lui è molto legato alla storia della mia città perché ha fatto questo concerto storico nel 2001 a Genova, quindi fa proprio parte del tessuto culturale della mia città. L’ho beccato in un concerto un anno fa, grazie al mio manager sono entrato nel backstage e da lì abbiamo iniziato a parlare e chiacchierare. Ci siamo scambiati i numeri e tramite messaggistica è nata la canzone. Lui è una leggenda, è consapevole di quello che ha fatto per la musica e per la cultura, eppure continua a mettersi in discussione». «Ci sono 5 canzoni nuove nella versione Deluxe, è un album molto più autorale e sto andando un po’ in quella direzione» ha aggiunto il cantante in merito alla versione deluxe del disco “NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO”.





IL TOUR

A giugno Alfa partirà con il nuovo tour estivo, che farà tappa a Campobasso, Marostica, Pistoia, Collegno, Castellammare Del Golfo, Catania, Piacenza, Gorizia, Forte Dei Marmi, San Giorgio Ionico, Alghero, Ascoli Piceno, Sabaudia, Diamante, Roccella Jonica, Cattolica. Dopo le tappe italiane del tour estivo Alfa si sposterà in Europa per una serie di concerti che lo vedranno protagonista in diverse città. Tra le tappe europee annunciate ci sono Barcellona, Parigi, Bruxelles, Londra, Amsterdam e Colonia. A fine 2025 Alfa proseguirà il suo tour nei palazzetti, facendo tappa a Milano, Livorno, Conegliano Veneto, Montichiari, Genova, Roma e nuovamente Milano. «Da giugno parto per il tour estivo, poi ci sarà il tour europeo per portare la mia musica all’estero e poi un tour nei palazzetti. Sono certo che canteremo spesso io e Manu nel prossimo periodo, si è creato un’energia incredibile, di cui sono molto orgoglioso. Anche Rosa Linn era venuta a cantare al Forum di Milano. Sono molto contento dei miei amici stranieri. Ai live voglio regalare al mio pubblico un concerto al massimo delle mie possibilità, abbiamo studiato il palco e tanti arrangiamenti, quindi voglio regalare al mio pubblico e a me stesso dei concerti memorabili. Voglio godermi il viaggio perché credo che gli stadi siano la fine del gioco, e io vorrei continuare a giocare. I palazzetti sono un risultato enorme, mi basta e avanza, e sono proprio felice» ha rivelato Alfa in diretta su RTL 102.5.