All’età di 68 anni è morto a Roma il giornalista Franco di Mare, da tempo era malato di cancro

Circondato dall’affetto dei suoi cari si è spento a Roma, all’età di 68 anni, il giornalista Franco Di Mare. I funerali si terranno lunedì alle ore 14 nella chiesa degli Artisti in piazza del Popolo. La famiglia profondamente commossa ha ringraziato tutti per il grande affetto e la straordinaria vicinanza finora ricevuti. Il giornalista e inviato Rai, grande comunicatore, apprezzato da tutti per la sua professionalità e la sua umanità, il 29 aprile scorso aveva rivelato di essere affetto da un cancro, un mesotelioma. Da inviato di guerra ho respirato amianto da questo non si guarisce, aveva spiegato Franco Di Mare. Il giornalista napoletano recentemente in un’intervista rilasciata a Fabio Fazio aveva attaccato le precedenti gestioni della Rai, accusate di averlo lasciato solo senza fornire la certificazione delle missioni effettuate, sulla base della quale ricostruire la diagnosi e chiedere i danni. Commosso per la scomparsa l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio. Tutta l’azienda, in una nota, ha espresso profondo cordoglio.





Le missioni all'estero di Franco Di Mare, dalla Bosnia alla Somalia

Franco Di Mare è stato uno storico inviato della Rai nelle di aree di crisi. Approdato a Viale Mazzini nel 1991, nella redazione esteri del Tg2, nel corso della sua carriera ha seguito come inviato di guerra la crisi dei Balcani, visitando Bosnia, Croazia e Kosovo. Ha anche coperto eventi in Mozambico, Somalia, Rwanda, Burundi e nella regione dei Grandi Laghi in Africa. Franco Di Mare si è occupato anche delle guerre in Afghanistan e Iraq, nonché dei conflitti tra Eritrea ed Etiopia e a Timor Est. Poi, la stagione delle conduzioni televisive, con programmi di successo come 'Unomattina' e 'La Vita in diretta'. Nel 2019 la nomina a vicedirettore di Rai Uno e nel 2020 la nomina a direttore generale del day time della Rai. Successivamente, fino al 2022 la direzione di Rai Tre.





Osservatorio nazionale amianto, porteremo avanti la sua battaglia

"Porteremo avanti la sua battaglia contro il killer silenzioso che continua a seminare migliaia e migliaia di vittime nel nostro paese". Così Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto dopo la scomparsa del giornalista Franco Di Mare, colpito da un mesotelioma.