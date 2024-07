L'arcivescovo Carlo Maria Viganò è stato scomunicato ed è

Forse l'abbiamo sentita spesso nei libri di storia, ma la scomunica esiste per davvero. Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha dichiarato la scomunica latae sententiae per mons. Carlo Maria Viganò,, l'ex nunzio negli Stati Uniti, accusato e ora riconosciuto colpevole di scisma.

L'ex nunzio ha ricevuto la scomunica comminata d'ufficio per avere abbandonato la comunione col Vescovo di Roma e la chiesa cattolica.

MA COS'E' LA SCOMUNICA?

La scomunica viene paragonata ad una pena micidiale che, però, mira al ravvedimento di chi viene allontanato dalla Chiesa. Chi viene scomunicato dalla Chiesa, come spiega l'Adnkronos, non può celebrare la messa e gli altri sacramenti; ricevere i sacramenti; amministrare i sacramentali e celebrare le altre cerimonie di culto liturgico; esercitare uffici o incarichi o ministeri o funzioni ecclesiastici; porre atti di governo.

LA NOTA DIRAMATA SULLA SCOMUNICA

Nel comunicato diramato in giornata si legge: