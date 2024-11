Alla Maratona di Verona anche trentadue atleti israeliani con disabilità visive, tra sport e inclusione

Un appuntamento annuale, giunto alla sua 23esima edizione: è la Maratona di Verona, a cui hanno partecipato migliaia di persone, tra cui 32 atleti israeliani ebrei, musulmani, cristiani e drusi con disabilità visive, a cui si sono aggiunti tre maratoneti ucraini, similmente affetti da disabilità del sistema visivo. La delegazione di paratleti, di età compresa tra i 20 e i 65 anni, è stata promossa da ALEH, associazione israeliana impegnata in progetti per l'empowerment di persone con disabilità visive di ogni età, etnia e religione, con il supporto della Comunità ebraica di Verona e dell’Ambasciata d’Israele in Italia.





LA VISITA DELLA CITTÀ

Scortati dalle forze di sicurezza italiane, i maratoneti hanno potuto visitare la sinagoga di Verona e hanno partecipato a un giro guidato della città, concepito come un’esperienza principalmente tattile." ha spiegato Alon Shub, fondatore e direttore del gruppo, uno dei principali progetti di ALEH. "ha spiegato, aggiungendo che quel piccolo gruppo nato a Gerusalemme nel 2017, oggi è una rete estesa a quattro città israeliane. La maratona di Verona ha rappresentato un'esperienza splendida per i paratleti, ma non solo. Sono stati 62 in totale, infatti, i corridori arrivati da israele. Prossimo obiettivo, partecipare alla maratona di Roma.