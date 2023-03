Alla ricerca di nuovi equilibri: Putin modifica lo scacchiere mondiale tra Bielorussia e Cina

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Ieri l'aeronautica militare ucraina ha condotto 11 attacchi contro basi temporanee russe , mentre le forze missilistiche e di artiglieria ucraine hanno preso di mira tre punti di controllo e cinque basi per truppe e attrezzature russe. Le truppe ucraine hanno anche abbattuto il drone Orlan-10 e Supercam , un veicolo aereo senza pilota multi rotore progettato per l'ispezione industriale di aree pericolose e siti inaccessibili ad altri tipi di droni. Lo stato maggiore ha avvertito che la minaccia degli attacchi aerei e missilistici della Russia rimane alta in tutta l'Ucraina.

UCRAINA, IN ARRIVO 12 ELICOTTERI DALLA MACEDONIA DEL NORD

E mentre la guerra continua, entrambi i Paesi provano a consolidare nuove alleanze ed equilibri internazionali. L’Ucraina stringe accordi con la Macedonia del Nord e dovrebbe così ricevere 12 elicotteri d'attacco e da trasporto truppe. Si tratta di elicotteri che la Macedonia del Nord aveva acquistato nel 2001 dall'Ucraina, come riportano i media ucraini. Allo stesso tempo, il governo di Skopje acquisterà nuovi elicotteri occidentali. Secondo la ministra della Difesa dell’Ucraina, Slavyanka Petrovskaya, il trasferimento non indebolirà la capacità di difesa della Macedonia del Nord, poiché alcuni di essi non vengono utilizzati da tempo.

RUSSIA-CINA: PUTIN: NON STIAMO CREANDO ALLEANZA MILITARE

La Russia, invece, tramite il Presidente Vladimir Putin fa sapere di voler dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia. Secondo il Cremlino sono stati già consegnati a Minsk i sistemi missilistici da utilizzare con l’aggiunta di oltre 1.600 carri armati da produrre entro un anno.

Poi Mosca smarca Pechino da qualsiasi accusa di fornire armi. "Non stiamo creando alcuna alleanza militare con la Cina. - sottolinea Putin - Sì, collaboriamo anche in materia tecnico-militare, non lo nascondiamo, ma è tutto trasparente, non c'è nulla di segreto". Poi il Presidente della Russia attacca la Nato, affermando che l’idea di un’alleanza globale con la partecipazione dei Paesi dell'Asia-Pacifico ricorda l'alleanza militare delle potenze dell'Asse ai tempi della Seconda guerra mondiale.





Intanto, proprio in relazione alle ultime dichiarazioni del Cremlino i paesi nordici optano per una difesa aerea congiunta. Il patto è stato siglato da Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca.