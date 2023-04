Altra notte europea: la Roma sfida il Feyenoord, la Juve vola a Lisbona e i Viola sfidano il Lech Poznan

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

ROMA - FEYENOORD



Al momento si sta parlando poco di calcio giocato, tutta l'attenzione è invece sul servizio di sicurezza. Le forze dell’ordine sono entrate in azione già questa notte a causa di 30 ultras olandesi che hanno raggiunto la capitale e sui social hanno provocato la controparte giallorossa che ha risposto all’appello con circa 250 ultras. Fortunatamente la polizia è riuscita ad intervenire prontamente e a disperso la folla. Adesso l’attenzione resta alta nel centro storico, poiché nella capitale potrebbe giungere un totale di oltre 300 ultras olandesi.

Sul campo la squadra dello special one deve provare a ribaltare il risultato d’andata che vede la Roma sotto di un gol. Dubbio in avanti per Paulo Dybala che si è allenato con il gruppo ma potrebbe non essere in campo dal primo minuto.

SPORTING - JUVENTUS

Sempre alle 21, di scena a Lisbona la Juventus contro lo Sporting dopo la vittoria per 1-0 ottenuta allo Stadium. I bianconeri potrebbero raggiungere la semifinale di una competizione europea per la prima volta dal 2016/17, quando affrontò il Monaco in Champions League. Prima però bisognerà giocare contro i numeri, che vedono la Juve sconfitta nelle due ultime trasferte contro avversarie portoghesi. Per Allegri Rabiot stringe i denti e proverà comunque a gestire il centrocampo, sulla fascia Kostic preferito a Chiesa mentre in avanti confermato il tandem Di Maria – Vlahovic.

Anche la Juventus non guarda solo al rettangolo verde ma tiene il fiato sospeso per la sentenza sui 15 punti di penalizzazione che potrebbero ritornare, stravolgendo la classifica di Serie A.